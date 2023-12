മനുഷ്യക്കടത്ത് സംശയം; ഫ്രാൻസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു

പാരിസ്: മനുഷ്യക്കടത്ത് സംശയത്തെ തുടർന്ന് പാരിസിൽനിന്ന് 150 കിലോമീറ്റർ കിഴക്കുള്ള വാട്രി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് അധികൃതർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത തൊഴിലാളികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. 303 യാത്രക്കാരെയാണ് തടഞ്ഞുവെച്ചത്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇന്ത്യക്കാരാണ്.

French authorities informed us of a plane w/ 303 people, mostly Indian origin, from Dubai to Nicaragua detained on a technical halt at a French airport. Embassy team has reached & obtained consular access. We are investigating the situation, also ensuring wellbeing of passengers.