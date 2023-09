തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അട്ടിമറിക്കൽ: സ്വയമെടുത്ത തീരുമാനമെന്ന് ട്രംപ്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: 2020ലെ ​യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തോ​ടെ നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ ഉ​പ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി എ​ത്തി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും വി​ജ​യം ത​നി​ക്കാ​ണെ​ന്ന അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം ഉ​ന്ന​യി​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം സ്വ​യം എ​ടു​ത്ത​താ​ണെ​ന്ന് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ​ട്രം​പ്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​വും ത​ന്റേ​തു​ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യി സി.​എ​ൻ.​എ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. എ​ൻ.​ബി.​സി​യു​ടെ ‘മീ​റ്റ് ദ ​പ്ര​സി’​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ​ട്രം​പ്. 2020ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ന്ന കേ​സി​ൽ ട്രം​പി​നെ​തി​രെ കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, എ​ല്ലാ കു​റ്റ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം നേ​ര​ത്തെ നി​ഷേ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു.

Donald Trump says 'it was my decision' to overturn 2020 election results