അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ: കാബൂൾ ഇന്റർനാഷനൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിനിടെ ചാവേർ സ്‌ഫോടനം. ഷ്പഗീസ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ ബന്തെ അമീർ ഡ്രാഗൺസും പാമിർ സാൽമിയും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിനിടെയാണ് സ്‌ഫോടനം നടന്നത്. ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് മുഴുവൻ കളിക്കാരെയും ബങ്കറിനുള്ളിലേക്ക് മാറ്റി. ആക്രമണം നടക്കുമ്പോൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്റ്റേഡിയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

ഐ.പി.എൽ മാതൃകയിൽ 2013ൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചതാണ് പ്രഫഷനൽ ട്വന്റി 20 ലീഗായ ഷ്പഗീസ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ്. താലിബാൻ ഭരണകൂടത്തെ എതിർക്കുന്ന ഇസ്‍ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് (ഐ.എസ്) ആരംഭിച്ച ബോംബാക്രമണ പരമ്പരയുടെ തുടർച്ചയാണിതെന്നാണ് സൂചന. കാബൂളിലെ ഗുരുദ്വാര കാർട്ടെ പർവാന്റെ ഗേറ്റിന് സമീപം സ്‌ഫോടനം നടന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ സ്‌ഫോടനം.

