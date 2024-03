വമ്പൻ പാലം കപ്പലിടിച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കകം തകർന്നു, വാഹനങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി പുഴയിൽ പതിച്ചു; മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആറായി -VIDEO

ബാൾട്ടിമോർ: 2.6 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള വമ്പൻ പാലം. കൺചിമ്മി തുറക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഇതിന്റെ 800 മീറ്ററോളം ഭാഗം തകർന്ന് തവിടുപൊടിയായി നദിയിൽ പതിച്ചു. അമേരിക്കയിലെ മേരിലാൻഡിലെ നീളമേറിയ ഫ്രാൻസിസ് സ്കോട്ട് കീ ഇരുമ്പ്പാലമാണ് ഇന്നലെ ബാൾട്ടിമോർ തുറമുഖത്തുനിന്ന് കൊളംബോയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ചരക്ക് കപ്പലിടിച്ച് തകർന്നത്.

പാലത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽ ഒന്നൊന്നായി നദിയിലേക്ക് പതിച്ചു. നിരവധി പേരെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ രക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും ആറുപേർ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. ചൊവ്വാഴ്ച പ്രാദേശിക സമയം പുലർച്ച 1.30നുണ്ടായ അപകടത്തിൽ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ പുഴയിൽ വീണു. കൂടുതൽ പേർ വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ളതായും സംശയമുയരുന്നുണ്ട്.

അപകടത്തെ തുടർന്ന് ബാൾട്ടിമോറിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പറ്റാപ്സ്കോ പുഴക്ക് കുറുകെ 56 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിർമിച്ച ഇരുമ്പ് പാലത്തിലാണ് സിംഗപ്പൂർ പതാകയുള്ള ദാലി എന്ന ചരക്കുകപ്പൽ ഇടിച്ചത്. പുലർച്ചയായതിനാൽ പാലത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ കുറവായിരുന്നത് വൻദുരന്തം ഒഴിവാക്കി.

🚨BIG BREAKING: Around 20 people are missing after a ship hit the Francis Scott Key Bridge in Baltimore causing it to collapse.Never seen an entire bridge collapse like this in my life, it's scary asf! 💀Sending prayers to the people affected by this. pic.twitter.com/XOq0vlZQHj pic.twitter.com/6hhnRFpUCx