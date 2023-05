cancel camera_alt representational image By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബെ​യ്ജിം​ഗ്: ചൈ​ന​യി​ല്‍ കെ​മി​ക്ക​ല്‍ പ്ലാ​ന്‍റി​ല്‍ സ്ഫോ​ട​നം. അ​ഞ്ച് പേ​ര്‍ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​രാ​ള്‍​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ഒ​രാ​ളെ കാ​ണാ​താ​യി. ചൈ​ന​യി​ലെ ഷാ​ൻ​ഡോം​ഗ് പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ലി​യോ​ചെം​ഗി​ലെ കെ​മി​ക്ക​ൽ ഹൈ​ഡ്ര​ജ​ൻ പെ​റോ​ക്സൈ​ഡ് ഉ​ൽ​പ്പാ​ദ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ര​ണം ഇ​പ്പോ​ഴും അ​റി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഗ്ലോ​ബ​ൽ ടൈം​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്നു. അതേസമയം, തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെ തീ അണച്ചതായി ചൈന ഡെയ്‌ലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

