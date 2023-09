cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Whatsapp

link ദുബൈ: ആഡംബരത്തിന്റെ നഗരമായ ദുബൈ ലോക​ത്തിലെ പ്രമുഖ വെഡ്ഡിങ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൂടിയാണ്. ദുബൈ നഗരത്തിലെ റിസോർട്ടുകളും ഹോട്ടലുകളിലുമെല്ലാം നിരവധി വിവാഹങ്ങളാണ് പ്രതിദിനം നടക്കുന്നത്. അത്തര​ത്തിലൊരു വിവാഹത്തിന്റെ വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്.

യു.എ.ഇയിലെ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായിയായ ദിലിപ് പോപ്‍ലിയുടെ മകളുടെ വ്യത്യസ്തമായ വിവാഹത്തിന്റെ വാർത്തയാണ് വൈറലാവുന്നത്. ഈ വർഷം നവംബറിൽ ഒരു സ്വകാര്യ വിമാനത്തിൽവെച്ചാണ് ദിലിപ് പോപ്‍ലിയുടെ മകൾ വിധി പോപ്‍ലിയുടെ വിവാഹം നടക്കുന്നത്.

നവംബർ 24നാണ് വിവാഹ ദിനം. 300ഓളം അതിഥികളായിരിക്കും വിവാഹത്തിൽ പ​ങ്കെടുക്കാനെത്തുക. ഇതിൽ ബോളിവുഡിൽ നിന്നും ഹോളിവുഡിൽ നിന്നുമുള്ള താരങ്ങളും മറ്റ് പ്രമുഖ വ്യക്തികളും കുടുംബാംഗങ്ങളുമുണ്ടാവും.പ്രൈവറ്റ് ചാർട്ടർ വിമാനമായ ജെറ്റാക്സ് ബോയിങ് 747 വിമാനമായിരിക്കും വിവാഹത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുക. ദുബൈയിൽ നിന്നും യാത്ര തുടങ്ങുന്ന വിമാനം ഒമാനിലേക്കായിരിക്കും പറക്കുക.

താനും കുടുംബവും വളരയേറെ വിലമതിക്കുന്നതും സന്തോഷകരവുമായ സന്ദർഭമാണ് മകളുടെ വിവാഹം. അവിശ്വസനീയമായ ഈ അനുഭവം എല്ലാവരുമായും പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരേയും വിവാഹത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്ന് വ്യത്യസ്തമായ വിവാഹത്തിന്റെ വാർത്ത പങ്കുവെച്ച് ദിലിപ് പോപ്‍ലി പറഞ്ഞു. ഇതാദ്യമായല്ല ദുബൈയിൽ വിമാനത്തിൽവെച്ച് വിവാഹം നടക്കുന്നത്. 1994ൽ ലക്ഷ്മൺ പോപ്‍ലിയുടെ മകൻ ദിലിപിന്റേയും സുനിതയുടേയും വിവാഹം ഇത്തരത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽവെച്ചാണ് നടത്തിയത്.

