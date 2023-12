ജറൂസലമിൽ​ വെടിവെപ്പ്: മൂന്നുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ജ​റൂ​സ​ലം: പ​ശ്ചി​മ ജ​റൂ​സ​ല​മി​ൽ ബ​സ് സ്​​റ്റോ​പ്പി​ലു​ണ്ടാ​യ വെ​ടി​വെ​പ്പി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. 16 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. എ​ട്ടു​പേ​രു​ടെ നി​ല ഗു​രു​ത​ര​മാ​ണ്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ കാ​റി​ലെ​ത്തി​യ ആ​യു​ധ​ധാ​രി​ക​ളാ​യ ര​ണ്ടു​പേ​ർ ബ​സ് കാ​ത്തു​നി​ന്ന​വ​ർ​ക്കു നേ​രെ വെ​ടി​യു​തി​ർ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​രെ പൊ​ലീ​സ് വെ​ടി​വെ​ച്ചു കൊ​ന്നു. കാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​താ​യി പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

Surveillance camera footage shows the shooting attack at the entrance to Jerusalem this morning. Two people were killed, and at least seven others were hurt. Two off-duty soldiers and an armed civilian shot the terrorists dead. pic.twitter.com/CwucVb5IV7