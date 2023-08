റഷ്യൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ 12 മരണം

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് മോസ്കോ: റഷ്യയിലെ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ 12 പേർ മരിച്ചു. 60ലേറെ പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.

റഷ്യയിലെ കോക്കസസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഡാഗെസ്താനിലാണ് സ്ഫോടനം. കാർ പാർക്കിങ് ഏരിയയിൽനിന്നും തീഉയരുകയും ഇത് ഗ്യാസ് നിറക്കുന്ന സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പടരുകയുമായിരുന്നു.

6,450 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തൃതിയിൽ തീ പടർന്നതായാണ് ദൃസാക്ഷികൾ പറയുന്നത്.

