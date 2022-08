ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും 'സുന്ദരിയായ മമ്മി' ഈ പെൺകുട്ടിയാണ്; കാണാനെത്തുന്നത് ആയിരങ്ങൾ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ മമ്മിയെന്ന വിശേഷണം ഒരു പെൺകുട്ടിക്കാണ്. 100 വർഷം മുമ്പ് മരിച്ച രണ്ടുവയസുകാരി റോസാലിയ ലോംബാർഡോ ആണ് ഈ മമ്മി സുന്ദരി. 1920 ഡിസംബർ രണ്ടിന്, ന്യുമോണിയ ബാധിച്ച് രണ്ടാം ജന്മദിനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പായിരുന്നു അവളുടെ മരണം. 1918 ൽ പടർന്നുപിടിച്ച സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ മൂലമാണ് അവൾക്ക് ന്യുമോണിയ ഉണ്ടായതെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

ഇറ്റലിയിലെ വടക്കൻ സിസിലിയിൽ പലേർമോയിലെ കപ്പൂച്ചിൻ ഭൂഗർഭ കല്ലറയിലാണ് റൊസാലിയയുടെ മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കണ്ണാടി ശവപ്പെട്ടിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന റൊസാലിയോയെ കാണാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് വർഷംതോറും എത്തുന്നത്. റൊസാലിയയുടെ മൃതശരീരം നശിക്കുന്നത് തടയാൻ ശവപ്പെട്ടിയിൽ നൈട്രജൻ നിറച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. റോസാലിയ ഒരു പ്രേതബാധയുള്ള പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന നിരവധി സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സിസിലിയിൽ വ്യാപകമാണ്. ചില വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കുനേരെ അവൾ കണ്ണുചിമ്മിയതായിവരെ കഥകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ ഈ കപ്പൂച്ചിൻ ഭൂഗർഭ കല്ലറ ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മരിച്ചവരെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സ്ഥലമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന കപ്പൂച്ചിൻ കല്ലറയിൽ ഏകദേശം 8,000 മൃതദേഹങ്ങളും 1,284 മമ്മികളും ഉണ്ട്.

കല്ലറയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മമ്മി റൊസാലിയയുടേതാണ്. ഒരു കണ്ണാടി പെട്ടിക്കുള്ളിൽ അവളുടെ സുന്ദരമായ മുടിയും ചർമ്മവും കേടുകൂടാതെയിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്നത് ഇപ്പോഴും ചുരുളഴിയാത്ത രഹസ്യമാണ്. റോസാലിയയുടെ മൃതശരീരം വ്യാജ മെഴുക് പകർപ്പാണെന്ന് ഇടയ്ക്ക് ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള എണ്ണമറ്റ സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഒരുകാലത്ത് ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, അവളുടെ ശരീരത്തിൽ നടത്തിയ നിരവധി പരിശോധനകൾ അത്തരം സിദ്ധാന്തങ്ങളെയെല്ലാം തള്ളിക്കളയുന്നു.



അടുത്തിടെ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അവളുടെ അവയവങ്ങൾക്ക് കേടുപാട് പറ്റിയിട്ടില്ലെന്നും മസ്തിഷ്കം അതിന്റെ യഥാർത്ഥ വലുപ്പത്തിന്റെ 50 ശതമാനം മാത്രമായി ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ, സ്‌കാനുകളിലും എക്‌സ്‌റേകളിലും റൊസാലിയയുടെ അസ്ഥികൂട ഘടനക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിസിലിയൻ ടാക്സിഡെർമിസ്റ്റും എംബാമറുമായ ആൽഫ്രെഡോ സലാഫിയയാണ് 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ മമ്മിയാക്കിയത്. Show Full Article

