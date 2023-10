cancel camera_alt പ​ഴ​യ ദോ​ഹ തു​റ​മു​ഖം By വെബ് ഡെസ്ക് Whatsapp

link ദോ​ഹ: ക​ടു​ത്ത ചൂ​ടു​കാ​ലം മാ​റി, മ​ഴ​യും പി​ന്നാ​ലെ ത​ണു​പ്പി​നെ​യും വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​​മാ​യി ക്രൂ​സ് സീ​സ​ണി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​വു​ന്നു. ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ​യും വ​ഹി​ച്ച് ക്രൂ​സ് ക​പ്പ​ലു​ക​ളെ​ത്തു​ന്ന പു​തു സീ​സ​ണി​ലെ ആ​ദ്യ​സം​ഘം ശ​നി​യാ​ഴ്ച പ​ഴ​യ ദോ​ഹ തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് ന​ങ്കൂ​ര​മി​ടും. 2023-2024 ക്രൂ​സ് സീ​സ​ണി​ൽ 81 ക്രൂ​യി​സ് ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ ദോ​ഹ തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് ന​ങ്കൂ​ര​മി​ടു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ എ​ട്ട് ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​ന്നി യാ​ത്ര​ക്കാ​ണ് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ക്രൂ​സ് സീ​സ​ണി​ലെ ആ​ദ്യ ക​പ്പ​ലാ​യി ക്രി​സ്റ്റ​ൽ സിം​ഫ​ണി​യാ​ണ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു​മ​ണി​ക്ക് പ​ഴ​യ ദോ​ഹ തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് ന​ങ്കൂ​ര​മി​ടു​ന്ന​ത്.ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക്രൂ​സ് സീ​സ​ണി​ൽ 2022 ഡി​സം​ബ​ർ മു​ത ൽ 2023 ​മാ​ർ​ച്ച് വ​രെ 253191 ക്രൂ​യി​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. മു​ൻ സീ​സ​ണി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 151 ഗ​ണ്യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. 2022-2023 ക്രൂ​സ് സീ​സ​ണി​ൽ ടേ​ൺ എ​റൗ​ണ്ടും ട്രാ​ൻ​സി​റ്റും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ന് 54 ക്രൂ​യി​സ് കോ​ളു​ക​ളാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 59 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വും ഇ​തി​ലു​ണ്ടാ​യ​ത് Show Full Article

Crystal Symphony to Doha Beach; The cruise season is about to begin