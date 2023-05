cancel camera_alt ദോ​ഹ ഡ​യ​മ​ണ്ട് ലീഗ് ജാ​വ​ലി​ൻ ത്രോ​യി​ൽ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ ശേ​ഷം നീ​ര​ജ് ചോ​പ്ര By കെ. ഹുബൈബ് ദോ​ഹ: നീ​തി​ക്കു​വേ​ണ്ടി തെ​രു​വി​ലി​റ​ങ്ങി​യ ഗു​സ്തി താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​രം എ​ത്ര​യും വേ​ഗം തീ​ർ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് ജാ​വ​ലി​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ൻ നീ​ര​ജ് ചോ​പ്ര. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ന​ട​ന്ന ദോ​ഹ ഡ​യ​മ​ണ്ട് ലീ​ഗി​ൽ മി​ന്നും പ്ര​ക​ട​ന​ത്തോ​ടെ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ഗു​സ്തി താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ ത​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും എ​ത്ര​യും വേ​ഗം ച​ർ​ച്ച​യി​ലൂ​ടെ​യും പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​രാ​നി​രി​ക്കെ കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​രം അ​നി​ശ്ചി​ത​മാ​യി നീ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​രു​തെ​ന്നും നീ​ര​ജ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു ‘രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വേ​ദി​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ ബ​ഹു​മ​തി​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച് അ​ഭി​മാ​ന താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ​വ​രാ​ണ് ഗു​സ്തി താ​ര​ങ്ങ​ൾ. അ​വ​രു​ടെ ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​ന​ത്തി​ന് വി​ല​യു​ണ്ട്. ആ​വ​ശ്യം എ​ത്ര​യും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണം. ഒ​ളി​മ്പി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ പി.​ടി ഉ​ഷ താ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച​ത് ശു​ഭ​സൂ​ച​ന​യാ​ണ്’-​നീ​ര​ജ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഗു​സ്തി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും ബി.​ജെ.​പി എം.​പി​യു​മാ​യ ബ്രി​ജ് ഭൂ​ഷ​ൻ സി​ങ്ങി​നെ​തി​രെ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ജ​ന്ത​ർ​മ​ന്ത​റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് മെ​ഡ​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ബ​ജ്റ​ങ് പൂ​നി​യ, വി​നേ​ഷ് ഫോ​ഗ​ട്ട്, സാ​ക്ഷി മാ​ലി​ക് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഗു​സ്തി താ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ര​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ പ​ര​സ്യ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി നീ​ര​ജ് ചോ​പ്ര രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ട്വി​റ്റ​റി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച നീ​ര​ജ് അ​ത്‍ല​റ്റു​ക​ൾ നീ​തി​ക്കു​വേ​ണ്ടി തെ​രു​വി​ൽ നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​ത് വേ​ദ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. 88.67 മീ​റ്റ​ർ എ​റി​ഞ്ഞാ​ണ് നീ​ര​ജ് ദോ​ഹ‍യി​ൽ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ​ത്. സീ​സ​ണി​ൽ ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ദൂ​ര​ത്തി​നു​ട​മ​യാ​യി ഇ​തോ​ടെ നീ​ര​ജ്. Show Full Article

News Summary -

There should be a solution to the struggle of wrestling stars - Neeraj