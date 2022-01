cancel By സ്​പോർട്​സ്​ ഡെസ്​ക്​ മ​ല​യാ​ള​ക്ക​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഹോ​ക്കി സ്റ്റി​ക്കു​മാ​യി രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ക​ളി​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സു​വ​ർ​ണ താ​ര​മാ​ണ് പി.​ആ​ർ. ശ്രീ​ജേ​ഷ്. ഒ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ല​ധി​ക​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വ​ല കാ​ക്കു​ന്ന ശ്രീ​ജേ​ഷ് 2021ലെ ​ലോ​ക ഗെ​യിം​സ് അ​ത് ല​റ്റ് പു​ര​സ്കാ​ര നേ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ വീ​ണ്ടും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നെ​റു​ക​യി​ലെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 2020 ടോ​​ക്യോ ഒ​ളി​മ്പി​ക്​​സി​ൽ വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ൽ അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന ശ്രീ​ജേ​ഷ് ടീ​മി​നാ​യി മി​ന്നും പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്. ഏ​​ഷ്യ​​ൻ ​ഗെ​​യിം​​സ്, ഏ​​ഷ്യ​​ൻ ചാ​​മ്പ്യ​​ൻ​​സ്​ ട്രോ​​ഫി ജേ​​താ​​വാ​​ണ്. 2015ൽ ​​അ​​ർ​​ജു​​ന അ​​വാ​​ർ​​ഡും 2017ൽ ​​പ​​ത്മ​​ശ്രീ​യും ല​ഭി​ച്ച ശ്രീ​ജേ​ഷി​നെ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഖേ​ൽ​ര​ത്ന ന​ൽ​കി​യും രാ​ജ്യം ആ​ദ​രി​ച്ചു. തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​ര​​ത്തു​​നി​​ന്നാ​​ണ്​ ശ്രീ​ജേ​ഷി​ന്റെ ​ഹോ​ക്കി ക​രി​യ​റി​ന്റെ തു​​ട​​ക്കം. അ​​ണ്ട​​ർ 14 ദേ​​ശീ​​യ ഹോ​​ക്കി ടൂ​​ർ​​ണ​​മെ​​ൻ​​റ്​ ന​​ട​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്​ സെ​​ൻ​​ട്ര​​ൽ സ്​​​റ്റേ​​ഡി​​യ​​ത്തി​​ൽ. ടൂ​​ർ​​ണ​​മെ​​ൻ​​റ്​ കാ​​ണാ​​ൻ ഗാ​​ല​​റി​​യി​​ലൊ​​രി​​ട​​ത്ത്​ അ​​ന്ന​​ത്തെ ജൂ​​നി​​യ​​ർ ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ടീ​​മി​െ​​ൻ​​റ പ​​രി​​ശീ​​ല​​ക​​ൻ ഹ​​രീ​​ന്ദ്ര സി​​ങ്ങു​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. അ​​ദ്ദേ​​ഹ​​ത്തി​​ന്​ ഒ​​രു നി​​മി​​ഷം​​പോ​​ലും ആ​​ലോ​​ചി​​ക്കേ​​ണ്ടി​​വ​​ന്നി​​ല്ല, നേ​​രെ ഡ​​ൽ​​ഹി​​യി​​ലേ​​ക്ക്​ കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​യി. ആ ​​ഡ​​ൽ​​ഹി യാ​​​ത്ര​​യി​​പ്പോ​​ൾ എ​​ത്തി​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന​​ത്​ ടോ​​​ക്യോ​​വി​​ലാ​​ണ്. ഇ​​തി​​നി​​ടെ, 230ല​​ധി​​കം അ​​ന്താ​​രാ​​ഷ്​​​ട്ര മ​​ത്സ​​ര​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ഇ​​ന്ത്യ​​യു​​ടെ ​േഗാ​​ൾ​​വ​​ല കാ​​ത്തു. 2004ൽ ​​ജൂ​​നി​​യ​​ർ ടീ​​മി​​ൽ അ​​ര​​ങ്ങേ​​റ്റം കു​​റി​​ച്ചു. ര​​ണ്ടു​വ​​ർ​​ഷ​​ത്തി​​നു​​ശേ​​ഷം ശ്രീ​​ല​​ങ്ക​​യി​​ൽ ന​​ട​​ന്ന ദ​​ക്ഷി​​ണേ​​ഷ്യ​​ൻ ഗെ​​യിം​​സി​​ലൂ​​ടെ സീ​​നി​​യ​​ർ​ ടീ​​മി​െ​​ൻ​​റ​​യും ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി. അ​​ന്ന്​ പ്രാ​​യം 20 തി​​ക​​ഞ്ഞി​​ട്ടി​​ല്ല. 2008ൽ, ​​ഹൈ​​ദ​​രാ​​ബ​​ദി​​ൽ ന​​ട​​ന്ന ജൂ​​നി​​യ​​ർ ഏ​​ഷ്യാ ക​​പ്പി​​ൽ ചാ​​മ്പ്യ​​ന്മാ​രാ​​കു​േ​​മ്പാ​​ൾ ടീ​​മി​​ലു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. ടൂ​​ർ​​ണ​​മെ​​ൻ​​റി​​ലെ മി​​ക​​ച്ച ​ഗോ​​​ൾ​​​കീ​​​പ്പ​​റാ​​യും തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടു. 2013ൽ ​​ഏ​​ഷ്യാ ക​​പ്പി​​ൽ റ​​ണ്ണ​​റ​​പ്പാ​​യ​​പ്പോ​​ഴും ഇ​​തേ നേ​​ട്ടം ആ​​വ​​ർ​​ത്തി​​ച്ചു. 2014ലെ​​യും 18ലെ​​യും ചാ​​മ്പ്യ​​ൻ​​സ്​ ട്രോ​​ഫി​​യി​​ലും ശ്രീ ​​മി​​ക​​ച്ച ഗോ​​ൾ കീ​​പ്പ​​റാ​​യി. 2016ൽ ​​ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ലെ മി​​ക​​ച്ച ഹോ​​ക്കി താ​​ര​​ത്തി​​നു​​ള്ള ധ്രു​​വ​​ഭ​​ത്ര അ​​വാ​​ർ​​ഡും ല​​ഭി​​ച്ചു. 1988ൽ ​​എ​റ​ണാ​കു​ളം കി​ഴ​ക്ക​മ്പ​ല​ത്ത് പാ​റ​ക്കോ​ട്ട് ര​​വീ​​ന്ദ്ര​െ​​ൻ​​റ​​യും ഉ​​ഷ​​യു​​ടെ​​യും മ​​ക​​നാ​​യി ജ​​ന​​നം. കി​​ഴ​​ക്ക​​മ്പ​​ല​​ത്തു​​ത​​ന്നെ​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു എ​​ട്ടാം ക്ലാ​​സ്​ വ​​രെ പ​​ഠി​​ച്ച​​ത്. അ​​തി​​നു​​ശേ​​ഷം, ജി.​​വി. രാ​​ജ​​യി​​ൽ പ്ര​​വേ​​ശ​​നം ല​​ഭി​​ച്ചു. അ​​ക്കാ​​ല​​ത്ത്​ അ​​വി​​ടെ പ​​ഠി​​ച്ചി​​രു​​ന്ന രാ​​ജാ​​ക്കാ​​ട്ടു​​കാ​​രി അ​​നീ​​ഷ്യ​​യാ​​ണ്​ ജീ​​വി​​ത സ​​ഖി. അ​​നീ​​ഷ്യ ലോ​​ങ്​​ജം​​പ്​ താ​​ര​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഇ​​പ്പോ​​ൾ ആ​​യു​​ർ​​വേ​​ദ ഡോ​​ക്​​​ട​​റാ​​ണ്. ഏ​​ക മ​​ക​​ൾ അ​​നു​​ശ്രീ. സം​സ്​​ഥാ​​ന വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ വ​​കു​​പ്പി​​ൽ ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്​​​ഥ​​നാ​​ണ്​ ശ്രീ​ജേ​ഷ്. Show Full Article

PR Sreejesh becomes second Indian to win World Games Athlete of the Year Award