ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഇറ്റലിയിലും ഒരേ ആകാംക്ഷയും ആവേശവും

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article മാഞ്ചസ്റ്റർ/റോം: ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഇറ്റലിയിലും കാര്യങ്ങൾ ഏറക്കുറെ സമാനമായിരുന്നു. പ്രീമിയർ ലീഗിലും സീരി എയിലും കിരീടധാരണം അവസാന റൗണ്ട് വരെ ആകാംക്ഷയിൽ. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയും ലിവർപൂളും തമ്മിൽ ഒരു പോയന്റ് വ്യത്യാസം മാത്രം. കിരീടം നിലനിർത്താൻ സിറ്റിക്ക് ജയം അനിവാര്യം. ആസ്റ്റൻ വില്ലക്കെതിരെ രണ്ടു ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്നശേഷം അഞ്ചു മിനിറ്റിനിടെ മൂന്നെണ്ണം തിരിച്ചടിച്ച് അവിശ്വസനീയ ജയവും കപ്പും. ലിവർപൂളിന് ഒന്നിനെതിരെ മൂന്നു ഗോളിന് വൂൾവ്സിനെ തോൽപിച്ചിട്ടും രക്ഷയുണ്ടാ‍യില്ല. സീരി എയിൽ നിലവിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ ഇന്റർ മിലാനേക്കാൾ രണ്ടു പോയന്റ് മാത്രം മുന്നിൽ എ.സി മിലാൻ. എതിരില്ലാത്ത മൂന്നു ഗോളിന് സസൗളോയെ വീഴ്ത്തി 11 വർഷത്തിനുശേഷം കിരീടം. സംപദോറിയയെ ഇന്റർ മിലാനും 3-0 മാർജിനിൽ തോൽപിച്ചെങ്കിലും രണ്ടാമതായി. രണ്ടിടത്തും ആഘോഷത്തിനിടെ പരിധിവിട്ടു ആരാധകർ.

Show Full Article

News Summary -

The same curiosity and excitement in England and Italy