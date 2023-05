കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സെലക്ഷൻ ട്രയൽ നടക്കാനിരുന്ന സ്കൂളിന്റെ ഗേറ്റ് പൂട്ടി എം.എൽ.എ; മണിക്കൂറുകൾ കാത്തു നിന്ന് കുട്ടികൾ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കൊച്ചി: കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിന്റെ സെലക്ഷൻ ട്രയൽ നടക്കുന്ന സ്കൂളിലെ ഗേറ്റ് പൂട്ടി പി.വി ശ്രീനിജൻഎം.എൽ.എ. ഫുട്ബാൾ ടീമിലേക്ക് പുതിയ കുട്ടികളെ പരിശീലനത്തിനെടുക്കാനുള്ള സെലക്ഷന്‍ ട്രയൽസ് നടക്കേണ്ട കൊച്ചി പനമ്പിള്ളി നഗർ സ്കൂളിന്‍റെ ഗേറ്റാണ് എം.എൽ.എ പൂട്ടിയത്. സെലഷ്‍കൻ ട്രയൽസിൽ പ​ങ്കെടുക്കാനായി നിരവധി കുട്ടികൾ പുലർച്ചെ മുതൽ സ്കൂളിന് മുന്നിൽ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എം.എൽ.എ ഗേറ്റ് പൂട്ടിയത്.

സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന് ലഭിക്കേണ്ട വാടക ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഗേറ്റ് പൂട്ടിയതെന്ന് എം.എൽ.എ പറഞ്ഞു. സ്പോര്‍ട്സ് കൗണ്‍സില്‍ പ്രസിഡന്‍റ് കൂടിയാണ് ശ്രീനിജൻ എം.എൽ.എ. കഴിഞ്ഞ എട്ടുമാസത്തെ വാടക എട്ടു ലക്ഷം രൂപ കുടിശ്ശികയുണ്ട്. വാടക കുടിശ്ശിക തീർക്കാൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് കത്ത് അയച്ചിരുന്നെങ്കിലും പ്രതികരണം ഉണ്ടായില്ലെന്നാണ് എം.എൽ.എയുടെ പക്ഷം. കൊച്ചി നഗരസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ എത്തി ഗേറ്റ് തുറന്ന് നൽകിയ ശേഷമാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായത്. കുട്ടികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്ന സംഭവം ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നുവെന്ന് യു. ഷറഫലി പറഞ്ഞു. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായി ഒരു വര്‍ഷത്തെ കരാറാണുള്ളത്. കരാര്‍ കാലയളവില്‍ സെലക്ഷന്‍ ട്രയല്‍സ് നടത്തുന്നതിനോ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ മുന്‍കൂര്‍ അനുമതിയുടെ ആവശ്യമില്ല. ടൂര്‍ണമെന്‍റുകള്‍ നടത്തുകയോ മറ്റ് വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ് മുന്‍കൂര്‍ അനുമതി തേടേണ്ടതുള്ളൂവെന്നും ഷറഫലി വ്യക്തമാക്കി. Show Full Article

The MLA locked the gate of the school where the Kerala Blasters selection trial was to be held