ലിലിയനൊപ്പം, പിന്നെ മകനൊപ്പം; ലോറിസ് കളി തുടരുന്നു

cancel camera_alt ലി​ലി​യ​ൻ തു​റാ​ം, ലോറിസ്, മാ​ർ​ക​സ് തു​റാം By സ്​പോർട്​സ്​ ലേഖകൻ ദോ​ഹ: ഫു​ട്ബാ​ൾ ക​ള​ത്തി​ൽ ഫ്രാ​ൻ​സി​ന്റെ ജ​ഴ്സി​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ത്സ​രം ക​ളി​ച്ച താ​ര​മെ​ന്ന റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് 142 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ഴ്സി​യി​ട്ട ലി​ലി​യ​ൻ തു​റാ​മി​ന്റെ പേ​രി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വ​രെ. ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ പോ​ള​ണ്ടി​നെ​തി​രെ ഗോ​ൾ​വ​ല കാ​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ആ ​റെ​ക്കോ​ഡി​ന് നി​ല​വി​ലെ ഫ്ര​ഞ്ച് ടീം ​ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഹ്യൂ​ഗോ ലോ​റി​സും പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ​തി​രെ ക​ളി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​തോ​ടെ റെ​ക്കോ​ഡ് ലോ​റി​സി​ന്റേ​തു മാ​ത്ര​മാ​യി മാ​റും.ക​രി​യ​റി​ൽ പ​ല​കു​റി ലി​ലി​യ​ൻ തു​റാ​മും ഹ്യൂ​ഗോ ലോ​റി​സും ഫ്രാ​ൻ​സി​നു​വേ​ണ്ടി ഒ​ന്നി​ച്ച് ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, പോ​ള​ണ്ടി​നെ​തി​രെ ലോ​റി​സ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ക​ളി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ അ​തി​നൊ​രു സ​വി​ശേ​ഷ​ത​കൂ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ലോ​റി​സ് ന​യി​ക്കു​ന്ന ടീ​മി​ൽ ലി​ലി​യ​ൻ തു​റാ​മി​ന്റെ മ​ക​ൻ മാ​ർ​ക​സ് തു​റാം അം​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ക​ര​ക്കാ​ര​നാ​യി മാ​ർ​ക​സ് ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ പി​താ​വി​നും പു​ത്ര​നു​മൊ​പ്പം ഒ​ന്നി​ച്ചു​ക​ളി​ച്ച താ​ര​മെ​ന്ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യും 35കാ​ര​നാ​യ ലോ​റി​സി​നെ തേ​ടി​യെ​ത്തി. 25കാ​ര​നാ​യ മാ​ർ​ക​സ് തു​റാം ജ​ർ​മ​ൻ ലീ​ഗി​ൽ ബൊ​റൂ​സി​യ മോ​ങ്ഷെ​ങ്ഗ്ലാ​ബാ​ക്കി​ന്റെ താ​ര​മാ​ണി​പ്പോ​ൾ. ഫോ​ർ​വേ​ഡാ​യി ക​ളി​ക്കു​ന്ന താ​രം, ക്ല​ബി​നു​വേ​ണ്ടി 96 ക​ളി​ക​ളി​ൽ 31 ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫ്രാ​ൻ​സി​നു​വേ​ണ്ടി ഏ​ഴു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി. ഗോ​ളൊ​ന്നും നേ​ടി​യി​ട്ടി​ല്ല. പോ​ള​ണ്ടി​നെ​തി​രെ ലോ​ക​ക​പ്പ് പ്രീ ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ കി​ലി​യ​ൻ എം​ബാ​പ്പെ നേ​ടി​യ ര​ണ്ടാം ഗോ​ളി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത് മാ​ർ​ക​സാ​യി​രു​ന്നു.2012 മു​ത​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ൽ ടോ​ട്ട​ൻ​ഹാം ഹോ​ട്സ്പ​റി​നു ക​ളി​ക്കു​ന്ന ലോ​റി​സ്, ക്ല​ബി​നു​വേ​ണ്ടി 351 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗോ​ൾ​വ​ല കാ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​നു​മു​മ്പ് ഫ്ര​ഞ്ച് ലീ​ഗി​ൽ ലി​യോ​ണി​നു​വേ​ണ്ടി 146ഉം ​നീ​സി​നാ​യി 72 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ക​ളി​ച്ചു. Show Full Article

With Lillian, then with her son; Lloris continues the game