cancel camera_alt ലോ​ക​ക​പ്പി​നു​ള്ള ബ​സു​ക​ൾ By ഷഫീഅ് മുനീസ് ദോ​ഹ: ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഒ​തു​ക്ക​മു​ള്ള ടൂ​ർ​ണ​മെ​ൻ​റ് എ​ന്ന വി​ശേ​ഷ​ണ​ത്തെ അ​ന്വ​ർ​ത്ഥ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ്​​റ്റേ​ഡി​യം എ​ക്സ്​​പ്ര​സ്​ ബ​സു​ക​ൾ.

ഒ​രേ ദി​വ​സം ത​ന്നെ ഈ ​എ​ക്സ്​​പ്ര​സ്​ ബ​സു​ക​ൾ വ​ഴി ര​ണ്ട് മു​ത​ൽ മൂ​ന്ന് വ​രെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി ക​ളി ക​ണ്ട ആ​രാ​ധ​ക​ർ നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്. മെേ​ട്രാ വ​ഴി സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്താ​ൻ അ​ധി​ക സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​താ​ണ് അ​ധി​ക​മാ​ളു​ക​ളെ​യും സ്​​റ്റേ​ഡി​യം എ​ക്സ്​​പ്ര​സ്​ ബ​സു​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ േപ്ര​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു ദി​വ​സം നാ​ല് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​രെ ന​ട​ന്ന ഗ്രൂ​പ്പ് ഘ​ട്ടം സ​മാ​പി​ച്ച് പ്രീ ​ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​പ്പോ​ഴും ദി​വ​സം ര​ണ്ട് ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്താ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മി​ല്ല. അ​വ​സാ​ന റൗ​ണ്ട് ഗ്രൂ​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന വെ​ള്ളാ​യാ​ഴ്ച അ​ൽ ജ​നൂ​ബ് സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഘാ​ന-​ഉ​റു​ഗ്വാ​യ്​ മ​ത്സ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ലു​സൈ​ൽ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ബ്ര​സീ​ൽ-​കാ​മ​റൂ​ൺ മ​ത്സ​രം കാ​ണാ​ൻ നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന​ത്. സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ​ലി​യ ദൂ​ര​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​താ​ണ് അ​ൽ ജ​നൂ​ബ്-​ലു​സൈ​ൽ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ദൂ​രം. എ​ട്ട് മ​ണി​ക്ക് സ​മാ​പി​ച്ച് ബ​സ്​ ബേ​യി​ലെ​ത്തി ലു​സൈ​ൽ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ബ​സ്​ ക​യ​റി​യാ​ൽ കൃ​ത്യം ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ കൊ​ണ്ട് ലു​സൈ​ലി​ലെ​ത്താം. ഇ​ങ്ങ​നെ അ​ൽ ജ​നൂ​ബി​ൽ നി​ന്ന് ലു​സൈ​ലി​ലേ​ക്ക് ബ​സ്​ ക​യ​റി​യ​വ​രും സ്​​റ്റേ​ഡി​യം 974ലേ​ക്ക് ബ​സ്​ ക​യ​റി​യ​വ​രും നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ച്ച പ്രീ ​ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ദി​വ​സം ര​ണ്ട് ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വീ​തം ല​ഭി​ച്ച​വ​ർ​ക്കും ഒ​രേ ദി​വ​സം ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ കാ​ണു​മെ​ന്ന​തി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​തി​ന് കാ​ര​ണം ഈ ​ബ​സ്​ സ​ർ​വീ​സു​ക​ളാ​ണ്. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ളാ​ണ് ദി​വ​സേ​ന ഈ ​ഷ​ട്ടി​ൽ സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ, ഫാ​ൻ ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ആ​ഘോ​ഷ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ താ​മ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചും എ​ക്സ്​​പ്ര​സ്​ ബ​സു​ക​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്​​റ്റേ​ഡി​യം എ​ക്സ്​​പ്ര​സ്​ ബ​സു​ക​ൾ​ക്കാ​യി വ​ലി​യൊ​രു നി​ര ബ​സു​ക​ൾ ത​ന്നെ സ​ർ​വീ​സ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കാ​ത്തി​രി​പ്പ് സ​മ​യം കു​റ​യു​ന്ന​തും, സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി അ​തി​വേ​ഗ ഇ​ൻ​റ​ർ​നെ​റ്റ് സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​യ​തു​മെ​ല്ലാം ആ​രാ​ധ​ക​രെ ഷ​ട്ടി​ൽ ബ​സു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വ​ലി​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ്​​റ്റേ​ഡി​യം എ​ക്സ്​​പ്ര​സ്​ ബ​സ്​ സ​ർ​വീ​സ്​ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തിെ​ൻ​റ ഭാ​ഗ​മാ​യി ലോ​ക​ക​പ്പി​നും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ത​ന്നെ ഈ ​റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ബ​സു​ക​ളു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഓ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. Show Full Article

Travel between the two match venues will be made easy for the spectators by express buses