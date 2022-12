'ഗിജോണിന്റെ അപമാനം'; ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന മത്സരങ്ങൾ ഒരേ സമയത്താക്കാൻ കാരണമിതാണ്...

cancel By എ.പി. നൗഷാദ്​ ലോകകപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഒരു പ്രധാന മാറ്റമുണ്ടായി. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങളും ഒരേസമയം അരങ്ങേറുന്നു. ഫുട്ബാൾ പ്രേമികൾക്ക് നിരവധി മത്സരങ്ങൾ കാണുന്നതിന് ഇത് തടസ്സമായി. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പലർക്കും പിടികിട്ടിയില്ല. എന്നാൽ, ഇതിന്റെ കാരണമറിയാൻ 1982ൽ സ്‌പെയിനിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകണം. 1982 ജൂൺ 25ന് സ്പെയിനിലെ ഗിജോണിലെ എൽ മോളിനോൺ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പശ്ചിമ ജർമനിയും ആസ്ട്രിയയും തമ്മിൽ നടന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മത്സരമാണ് ഇതിന് കാരണമായത്. അൾജീരിയ, ചിലി, പശ്ചിമ ജർമനി, ആസ്ട്രിയ എന്നീ ടീമുകൾ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്നു. അൾജീരിയ ഏവരെയും വിസ്മയിപ്പിച്ചാണ് തുടങ്ങിയത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ വമ്പന്മാരായ പശ്ചിമ ജർമനിയെ അവർ 2-1ന് അട്ടിമറിച്ചു. ഇതോടെ ലോകകപ്പിൽ യൂറോപ്യൻ ടീമിനെ തോൽപിക്കുന്ന ആദ്യ ആഫ്രിക്കൻ ടീമായി അവർ മാറി. എന്നാൽ, അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ആസ്ട്രിയയോ​ട് എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളിന് തോറ്റു. മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ ചിലിക്കെതിരെ 3-2 ന് ജയിച്ച് ഒരു ലോകകപ്പിൽ രണ്ട് ജയം നേടുന്ന ആദ്യ ആഫ്രിക്കൻ ടീമെന്ന റെക്കോർഡും സ്വന്തമാക്കി. ജർമനിയും ആസ്ട്രിയയും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പായിരുന്നു അൾജീരിയ അവരുടെ അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരം കളിച്ചത്. നാല് പോയന്റുമായി അൾജീരിയ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന സ്ഥിതിയായി. ഇതോടെ ഗ്രൂപ്പിലെ അവസാന മത്സരമായ ജർമനി-ആസ്ട്രിയ പോര് നിർണായകമായി. ജർമനി മൂന്നോ അതിലധികമോ ഗോളുകൾക്ക് ജയിച്ചാൽ അവർക്കും അൾജീരിയക്കും അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാമായിരുന്നു. ആസ്ട്രിയ ജയമോ സമനിലയോ നേടിയാൽ അവർക്കും അൾജീരിയക്കും അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറാം എന്നതായിരുന്നു മറ്റൊരു സാധ്യത. ജർമനി ഒന്നോ രണ്ടോ ഗോളിന് ജയിച്ചാൽ അവർക്കും ആസ്ട്രിയക്കും അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കുകയും അൾജീരിയ പുറത്താകുകയും ചെയ്യും. മത്സരം തുടങ്ങി ആദ്യ 10 മിനിറ്റിനകം ജർമനി ആസ്ട്രിയൻ വലയിൽ ബാളെത്തിച്ചു. എന്നാൽ, പിന്നീട് മത്സരത്തിന്റെ വേഗത കുറയുകയും ഇരു ടീമുകളും ഗോളടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊന്നും നടത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവസാനം ജർമനി 1-0ത്തിന് വിജയിച്ചു. ആസ്ട്രിയക്കും അൾജീരിയയും മൂന്ന് കളികളിൽനിന്ന് നാല് പോയന്റാവുകയും ഗോൾ വ്യത്യാസത്തിന്റെ ബലത്തിൽ ജർമനിയും ആസ്ട്രിയയും അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറുകയും ചെയ്തു. ഇത് ഇരു ടീമുകളും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിയായിരുന്നെന്ന് തെളിഞ്ഞു. ആഫ്രിക്കൻ ടീമിനെ പുറത്താക്കാൻ രണ്ട് യൂറോപ്യൻ ടീമുകൾ ഒത്തുകളിച്ചത് ലോകകപ്പിന് തീരാകളങ്കമായി. 'ഗിജോണിന്റെ അപമാനം' (ഡിസ്ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗിജോൺ) എന്ന പേരിലാണ് ഈ സംഭവം പിന്നീട് കുപ്രസിദ്ധമായത്. ഈ സംഭവത്തോടെ 1986 മുതലുള്ള ലോകകപ്പുകളിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന മത്സരങ്ങൾ ഒരേ സമയത്താക്കാൻ ഫിഫ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് പ്രമുഖ ടൂർണമെന്റുകളിലെല്ലാം ഈ രീതി നടപ്പാക്കി. Show Full Article

