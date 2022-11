ഇല്ല, ബെൻസേമ വരാൻ സാധ്യതയില്ല

cancel camera_alt ഫ്ര​ഞ്ച് താ​രം ക​രീം ബെ​ൻ​സേ​മ അ​വ​ധി​ക്കാ​ലം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ൻ റീ​യൂ​നി​യ​ൻ ദ്വീ​പി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദോഹ: പരിക്ക് മാറി കരീം ബെൻസേമ ഫ്രാൻസ് ടീമിൽ ഉടൻ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ട് പരിശീലകൻ. താൻ കരീമുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്നും കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവാൻ സമയമെടുക്കുമെന്നും ഫ്രഞ്ച് കോച്ച് ദിദിയർ ദെഷാംപ്സ് അറിയിച്ചു. ലോകകപ്പ് തലേന്ന് ടീം വിട്ട ബെൻസേമ അവധിക്കാലം ചെലവഴിക്കാൻ ചൊവ്വാഴ്ച ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ റീയൂനിയൻ ദ്വീപിലെത്തിയിരുന്നു. പരിക്ക് ഭേദമായെന്നും അദ്ദേഹം റയൽ മഡ്രിഡിൽ പരിശീലനം നടത്താൻ ഉടൻ സ്പെയിനിലെത്തുമെന്നും വാർത്തകളും വന്നു.

ഇതിനിടെയാണ് ബെൻസേമ ലോകകപ്പ് പ്രീ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾക്കു മുന്നോടിയായി ഫ്രഞ്ച് ടീമിനൊപ്പം ചേരുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളും പരന്നത്. ഇപ്പോഴും ലോകകപ്പ് സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ബാലൻ ഡി ഓർ ജേതാവ്. ബെൻസേമ ഒരാഴ്ച ദ്വീപിലുണ്ടാവുമെന്നാണ് താരവുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയൊന്നും താനിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്നും കൂടെയുള്ള 24 പേരിലാണ് ശ്രദ്ധയെന്നും ദെഷാംപ്സ് വ്യക്തമാക്കി. Show Full Article

