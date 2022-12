കൈകോർത്ത് കളിയൊരുക്കി; 974 കണ്ടെയ്നറുകൾ ഇനി കാണാമറയത്തേക്ക്

cancel By കെ. ഹുബൈബ് ദോ​ഹ: ഇ​ടി​യും മി​ന്ന​ലും അ​ക​മ്പ​ടി​യാ​യ ഒ​രു പെ​ര​മ​ഴ​പോ​ലെ ക​െ​ണ്ട​യ്​​ന​റി​നു​ള്ളി​ൽ ക​ളി​യു​ടെ സു​ന്ദ​ര രാ​വു​ക​ൾ പെ​യ്​​തു തീ​ർ​ന്നു. നാ​ലു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ ദോ​ഹ കോ​ർ​ണി​ഷി​ന്​ അ​രി​കി​ലാ​യി ക​ണ്ടെ​യ്​​ന​റു​ക​ൾ അ​ടു​ക്കി​വെ​ച്ചൊ​രു കൊ​ട്ടാ​രം പ​ണി​യു​േ​മ്പാ​ൾ ​േലാ​ക​മാ​കെ വി​സ്​​മ​യ​ത്തോ​ടെ ക​ൺ​പാ​ർ​ത്തി​രി​പ്പാ​യി​രു​ന്നു. കൂ​റ്റ​ൻ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ്​ നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഒ​രു സ്​​റ്റേ​ഡി​യം നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ച​ര​ക്കു​ക​ൾ ക​ട​ൽ​ക​ട​ത്താ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഷി​പ്പി​ങ്​ ക​ണ്ടെ​യ്​​ന​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യോ...? ലോ​ക​ക​പ്പി​നു​ള്ള എ​ട്ടു സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ റാ​സ്​ അ​ബൂ​അ​ബൂ​ദ്​ സ്​​റ്റേ​ഡി​യം പ​ദ്ധ​തി സു​പ്രീം ക​മ്മി​റ്റി ഫോ​ർ ഡെ​ലി​വ​റി ആ​ൻ​റ്​ ലെ​ഗ​സി മു​ന്നോ​ട്ട്​ വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ നെ​റ്റി ചു​ളി​ച്ച​വ​ർ നി​ര​വ​ധി​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ലോ​ക​ക​പ്പി​ൻെ​റ വാ​സ്​​തു​വി​ദ്യാ വി​സ്​​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ശ്വാ​സ​മു​ള്ള ഫി​ഫ​ക്ക്​ ഖ​ത്ത​റി​ൻെ​റ സു​സ്​​ഥി​ര​വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ന​ല്ല ബോ​ധ്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ, ലോ​ക​ത്തെ അ​തി​ശ​യി​പ്പി​ച്ച്​ ദോ​ഹ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നും അ​ധി​കം ദൂ​രെ​യ​ല്ലാ​തെ ആ ​ക​ളി​ക്കൂ​ടൊ​രു​ങ്ങി. നാ​ലു വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു ലോ​ക​ത്തി​ൻെ​റ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​ച്ച 974 ക​ണ്ടെ​യ്​​ന​റു​ക​ൾ കൊ​ണ്ട്​ ഇ​വി​ടെ ഒ​രു ക​ളി​മു​റ്റ​മൊ​രു​ങ്ങി​യ​ത്. 1930 മു​ത​ലു​ള്ള ലോ​ക​ക​പ്പ്​ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ൻ​റി​നു ശേ​ഷം പൊ​ളി​ച്ചു നീ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ്യ സ്​​റ്റേ​ഡി​യം എ​ന്ന റെ​ക്കോ​ഡു​മാ​യി 974 ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ഇ​ടം പി​ടി​ച്ചു. ഇ​നി ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 22ന്​ ​തു​ട​ങ്ങി ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചു​വ​രെ​യാ​യി ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ ഏ​ഴ്​ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു സ്​​റ്റേ​ഡി​യം 974വേ​ദി​യാ​യ​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്​​ച രാ​ത്രി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ ബ്ര​സീ​ൽ-​ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൻെ​റ ലോ​ങ്​ വി​സി​ലോ​ടെ ഈ ​മൈ​താ​ന​ത്തെ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ സ​മാ​പ​ന​മാ​യി. ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ്​ റൗ​ണ്ടി​ൽ ആ​റും പ്രീ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലെ ഒ​രു മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു​മാ​യി​രു​ന്നു സ്​​റ്റേ​ഡി​യം 974വേ​ദി​യാ​യ​ത്. 40,000 ഇ​രി​പ്പി​ട ശേ​ഷി​യു​ള്ള വേ​ദി​യി​ൽ ബ്ര​സീ​ൽ, അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന, പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ, മെ​ക്​​സി​കോ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​തി​ഥ്യം വ​ഹി​ച്ചു. മൂ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട്​ നി​ർ​മാ​ണ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ സ്​​റ്റേ​ഡി​യം ​ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം അ​റ​ബ്​ ക​പ്പ്​ മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ കാ​ൽ​പ​ന്തു പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക്​ തു​റ​ന്നു ന​ൽ​കി​യ​ത്. സ്​​റ്റേ​ഡി​യം നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി ​ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ആ​കെ ഷി​പ്പി​ങ്​ ക​ണ്ടെ​യ്​​ന​റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യാ​ണ്​ ഈ ​ക​ളി​മു​റ്റ​ത്തി​ന്​ 974 എ​ന്ന്​ പേ​രു​വി​ളി​ച്ച​ത്. കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ്​ നി​ർ​മി​തി​ക​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ ക​ണ്ടെ​യ്​​ന​റു​ക​ളും, മോ​ഡു​ലാ​ർ സ്റ്റീ​ലു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു നി​ർ​മാ​ണം. ഡ​ഗ്​ ഔ​ട്ടും, ഡ്ര​സ്സി​ങ്​ റൂ​മും, വാ​ഷി​ങ്​ റൂ​മും മു​ത​ൽ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാം നി​ർ​മി​ച്ച​ത്​ ക​ണ്ടെ​യ്​​ന​റു​ക​ൾ മു​റി​ച്ചു ചേ​ർ​ത്തും അ​ടു​ക്കി​വെ​ച്ചു​മാ​ണ്. ലെ​ഗ​സി തു​ട​രും ലോ​ക​ക​പ്പ്​ അ​ല​യൊ​ലി​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ സ്​​റ്റേ​ഡി​യം പൊ​ളി​ച്ചു നീ​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും ലോ​ക​ത്തി​ൻെ​റ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഈ ​ക​ളി​മു​റ്റം പു​ന​സൃ​ഷ്​​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടും. ആ​ഫ്രി​ക്ക, ഏ​ഷ്യ വ​ൻ​ക​ര​ക​ളി​ലെ ​​അ​ർ​ഹ​രാ​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​ച്ചു കൊ​ച്ചു സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളാ​യി 974ലെ ​ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും മാ​റും. അ​തേ സ​മ​യം 2030 ലോ​ക​ക​പ്പ്​ വേ​ദി ഉ​റു​ഗ്വാ​യി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ ഇ​തേ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​യ്​​ന​ർ സ്​​റ്റേ​ഡി​യം അ​വി​ടെ​യും പു​ന​സൃ​ഷ്​​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്. പൊ​ളി​ച്ചു നീ​ക്കു​ന്ന ഇ​ടം വി​ശ​ലാ​മാ​യൊ​രു പൂ​ന്തോ​ട്ട​വും പാ​ർ​ക്കു​മാ​ക്കി മാ​റ്റാ​നാ​ണ്​ സം​ഘാ​ട​ക​രു​ടെ തീ​രു​മാ​നം. സ്​​റ്റേ​ഡി​യം 974ലെ ​ലോ​ക​ക​പ്പ്​ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും ഡി​സം​ബ​ർ 16ന്​ ​ലോ​കോ​ത്ത​ര ഡി​സൈ​ന​ർ​മാ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ ഫാ​ഷ​ൻ യു​നൈ​റ്റ​ഡ്​ ഷോ ​ ​സ്​​റ്റേ​ഡി​യും വേ​ദി​യാ​വു​ന്നു​ണ്ട്. Show Full Article

974 Stadium; World's first ever stadium that is going to be removed