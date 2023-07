മുഹമ്മദ് ഇയാസ് ഇനി ‘മിനർവ’യുടെ താരം

cancel camera_alt മുഹമ്മദ് ഇയാസ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം: സെ​വ​ൻ​സ് സ്പോ​ർ​ട്സ് എ​ഫ്.​സി ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ നി​ന്ന് ക​ളി​പ​ഠി​ച്ച പ​ത്തു വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​യാ​സ് ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്. ജെ.​ഡി.​ടി ഇ​സ്‌​ലാം ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യും ചെ​ല​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​യാ​സ് മി​ന​ർ​വ പ​ഞ്ചാ​ബി​ന്റെ 2034 ലോ​ക​ക​പ്പ് ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ന​ട​ത്തു​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്ക് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. സം​സ്ഥാ​ന-​ജി​ല്ല​ത​ല ടീ​മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നി​ര​വ​ധി താ​ര​ങ്ങ​ളെ സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്ത കു​ന്ദ​മം​ഗ​ല​ത്തെ സെ​വ​ൻ​സ് സ്പോ​ർ​ട്സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്ക് മ​റ്റൊ​രു പൊ​ൻ​തൂ​വ​ലാ​യി​മാ​റി ഇ​യാ​സി​ന്റെ നേ​ട്ടം. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ട്ര​യ​ൽ​സി​ൽ നി​ന്നും 10 താ​ര​ങ്ങ​ളെ അ​ക്കാ​ദ​മി സെ​ല​ക്ട് ചെ​യ്തു. ഈ 10 ​താ​ര​ങ്ങ​ളെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ താ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം പ​ഞ്ചാ​ബി​ൽ ഫൈ​ന​ൽ ട്ര​യ​ൽ​സി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചു. ജൂ​ൺ ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ 20 വ​രെ ന​ട​ന്ന ഫൈ​ന​ൽ ട്ര​യ​ൽ​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത് നാ​ലു​പേ​രാ​ണ്. വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​ത്യു​ഷ്, മ​ല​പ്പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് ശ്രീ​പ​ത്, ന​രി​ക്കു​നി​യി​ൽ നി​ന്ന് ബി​ലാ​ൽ എ​ന്നി​വ​രും ഇ​യാ​സി​നോ​ടൊ​പ്പം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

ഏ​ഴാം വ​യ​സ്സ് മു​ത​ൽ കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ സെ​വ​ൻ​സ് സ്പോ​ർ​ട്സ് എ​ഫ്.​സി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​യാ​സി​ന്റെ ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലു​ള്ള കോ​ച്ചു​മാ​രു​ടെ പ​ങ്ക് എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ട​താ​ണ്. ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ നി​യാ​സ് റ​ഹ്മാ​ൻ, ഹെ​ഡ് കോ​ച്ച് ന​വാ​സ് റ​ഹ്മാ​ൻ, നൗ​ഫ​ൽ ബ​ഷീ​ർ, ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഫാ​സി​ർ, ഫ​വാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​ക​ർ. ദൈ​വാ​നു​ഗ്ര​ഹ​വും അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ ചി​ട്ട​യാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന​വു​മാ​ണ് ഇ​യാ​സി​നെ ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​നാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് പി​താ​വ് ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ഫ്.​സി മി​ന​ർ​വ 2034 ലോ​ക​ക​പ്പ് സ്ക്വാ​ഡി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഫൈ​ന​ൽ ട്ര​യ​ൽ​സി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് പ​ഞ്ചാ​ബി​ൽ​നി​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് ഇ​യാ​സും പി​താ​വും എ​ത്തി​യ​ത്. ജൂ​ലൈ അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ തി​രി​ച്ചു​പോ​കാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും. ചെ​ല​വൂ​ർ അ​രീ​ക്ക​ൽ ഷം​സു​ദ്ദീ​ന്റെ​യും നൗ​ഷീ​ന​യു​ടെ​യും ഇ​ള​യ മ​ക​നാ​യ ഇ​യാ​സ് അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സി​ലാ​ണ് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫു​ട്ബാ​ൾ ല​ഹ​രി​യാ​യ പി​താ​വി​ന്റെ​യും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ​യും നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ​യും അ​ക​മ​ഴി​ഞ്ഞ പി​ന്തു​ണ ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലു​ണ്ട്. കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ത്യാ​ഗ​ത്തി​നും പി​ന്തു​ണ​ക്കും ഇ​യാ​സി​ന്റെ ഫു​ട്ബാ​ളി​നോ​ടു​ള്ള ഇ​ഷ്ട​ത്തി​നും വ​ലി​യ അ​ത്ഭു​ത​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ.

Muhammad Iyas has become the hope of the football world