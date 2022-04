ഇതാ രണ്ട് താരങ്ങൾ; കേരളത്തിന് കളിക്കാത്ത മലപ്പുറത്തെ ഇന്ത്യക്കാര്‍

cancel camera_alt ആ​ഷി​ഖ് കു​രു​ണി​യ​നും മ​ഷൂ​ര്‍ ശ​രീ​ഫും By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മ​ല​പ്പു​റം: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ജ​ഴ്‌​സി​യ​ണി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു​പേ​ര്‍ക്ക് മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത് സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ സ്വാ​കാ​ര്യ ദു:​ഖ​മു​ണ്ട്. ഗ്രൂ​പ്പ് റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വേ​ദി​യാ​യ കോ​ട്ട​പ്പ​ടി മൈ​താ​ന​ത്ത് പ​ന്തു​ത​ട്ടി വ​ള​ര്‍ന്ന​വ​രാ​ണ് ആ​ഷി​ഖ് കു​രു​ണി​യ​നും മ​ഷൂ​ര്‍ ശ​രീ​ഫും.

ഇ​രു​വ​രും ഇ​തു​വ​രെ കേ​ര​ള​ത്തി​നെ​ന്ന​ല്ല ഒ​രു ടീ​മി​ന് വേ​ണ്ടി​യും സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി ക​ളി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഫൈ​ന​ല്‍ ക​ളി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ബെ​ല്ലാ​രി​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഫു​ട്ബാ​ള്‍ ക്യാ​മ്പി​ലി​രു​ന്ന് ആ​ശം​സ നേ​രു​ക​യാ​ണ് ആ​ഷി​ഖ്. ഐ.​എ​സ്.​എ​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ നോ​ര്‍ത്ത് ഈ​സ്റ്റ് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഡി​ഫ​ന്‍ഡ​ര്‍ മ​ഷൂ​ര്‍ സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ നേ​രി​ട്ട് കാ​ണാ​റു​ണ്ട്.

മി​ക​ച്ച ടീ​മി​നെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ കേ​ര​ളം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​ഷി​ഖ് പ​റ​ഞ്ഞു. സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ല്‍ സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി ന​ട​ക്കു​ക​യും ടീം ​ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ട് ക​ളി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​ല്‍ സ​ങ്ക​ട​മു​ണ്ട്. അ​ത്ര​യും വ​ലി​യ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ല്‍ ക​ളി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ളം ക​പ്പ​ടി​ക്കും. ഈ ​ടീ​മി​ലെ മു​ഴു​വ​ന്‍ താ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ല്‍ ഫു​ട്ബാ​ള്‍ ക​ളി​ക്കാ​നും രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യ​ട്ടെ​യെ​ന്ന് ആ​ഷി​ഖ് ആ​ശം​സി​ച്ചു.

ബി​നോ ജോ​ര്‍ജും ശി​ഷ്യ​ന്മാ​രും കേ​ര​ള​ത്തെ ഫ​നൈ​ലി​ലെ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ല്‍ കി​രീ​ട​വും നേ​ടു​മെ​ന്ന് മ​ഷൂ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​ടീ​മി​ലും ഇ​ത്ര​യും കാ​ണി​ക​ള്‍ക്ക് മു​ന്നി​ലും ക​ളി​ക്കാ​ന്‍ ഏ​തൊ​രു താ​ര​വും ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ടീ​മി​ല്‍ ഇ​നി​യും കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ല്‍ താ​ര​ങ്ങ​ള്‍ എ​ത്തു​മെ​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​ണ് പ്ര​ക​ട​ന​മെ​ന്നും മ​ഷൂ​ര്‍ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

Here are two stars; Indians not playing for Kerala