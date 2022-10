'ഹാലണ്ട് എവിടെയും പോകുന്നില്ല, അവനിവിടെ സന്തോഷവാനാണ്'; സൂപ്പർതാരം സിറ്റി വിടുമെന്ന അഭ്യൂഹം തള്ളി ഗാർഡിയോള

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് മാരക ഫോമിൽ കളിക്കുന്ന നോർവീജിയൻ ഗോളടിയന്ത്രം എർലിങ് ഹാലണ്ട് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി വിടുമെന്ന അഭ്യൂഹം തള്ളി കോച്ച് പെപ് ഗാർഡിയോള. അവൻ സിറ്റിയൽ വളരെ സന്തോഷവാനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് റയൽ മാഡ്രിഡുമായോ മറ്റേതെങ്കിലും ടീമുമായോ റിലീസ് ക്ലോസ് ഇല്ലെന്നും എല്ലാം കിംവദന്തിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ''അവൻ ഇവിടെ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണെന്ന തോന്നൽ എനിക്കുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആളുകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അവൻ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്", അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

2024ൽ ഹാലണ്ട് 197 ദശലക്ഷം ഡോളർ പ്രതിഫലത്തിന് സ്പാനിഷ് വമ്പന്മാരായ റയൽ മാ​ഡ്രിഡിലേക്ക് കൂടുമാറുമെന്ന അഭ്യൂഹം വ്യാപകമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗാർഡിയോളയുടെ വിശദീകരണം. സിറ്റിക്കായി താരം ഇതുവരെ 12 കളിയിൽ 19 ഗോളുകൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബൊറൂസിയ ഡോട്ട്മുണ്ടിൽനിന്ന് 58 ദശലക്ഷം ഡോളർ പ്രതിഫലം നൽകിയാണ് സിറ്റി 22കാരനെ സ്വന്തമാക്കിയത്. കരാർ പ്രകാരം 2027 വരെ താരം സിറ്റിയിൽ തുടരേണ്ടി വരും. ഇത് നിലനിൽക്കെയാണ് റയൽ മാ​ഡ്രിഡ് വൻ തുക റിലീസ് ക്ലോസ് നൽകി താരത്തെ സ്വന്തമാക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹം ഉയർന്നത്. Show Full Article

'Haaland isn't going anywhere, he's happy here'; Guardiola dismissed rumors that the superstar will leave City