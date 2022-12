‘എനിക്ക് ഒരു സംശയവുമില്ല, മെസ്സി തന്നെയാണ് ഗോട്ട്’; തുറന്നു പറഞ്ഞ് ജർമൻ സൂപ്പർതാരം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഫുട്ബാളിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച രണ്ട് താരങ്ങളാണ് ലയണൽ മെസ്സിയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോയും. ആരാണ് ഗോട്ട് (Greatest of All Time) എന്ന ചോദ്യം ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ എന്നും ചര്‍ച്ചാ വിഷയമാണ്. എന്നാൽ, മെസ്സി തന്നെയാണ് ഫുട്ബാൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരമെന്ന് ബാഴ്സലോണയുടെ ജർമൻ ഗോൾകീപ്പർ മാർക്ക്-ആന്ദ്രെ ടെർ സ്റ്റീഗൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഒരു സംശയവുമില്ലെന്നും മെസ്സി തന്നെയാണ് ഗോട്ട് എന്നും താരം പറയുന്നു. സ്പാനിഷ് മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സ്റ്റീഗൻ തന്‍റെ നിലപാട് തുറന്നുപറഞ്ഞത്. ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ മെസ്സി കിരീടം നേടിയതോടെ ഫുട്ബാളിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച താരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചക്ക് അവസാനമായെന്ന് സ്റ്റീഗൻ പറഞ്ഞു. ‘ലിയോയെപ്പോലെ മറ്റാരുമില്ല, അവൻ ഇതിനെല്ലാം അർഹനാണ്, അവന്‍റെ ജീവിതാഭിലാഷം പൂർത്തിയായി. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സംശയവുമില്ല’ -താരം പ്രതികരിച്ചു. നീണ്ട 36 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് അർജന്‍റീന മൂന്നാമത്തെ ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടുന്നത്. ഫിഫ ലോകകപ്പ് നേടുകയെന്ന തന്റെ ബാല്യകാല സ്വപ്നമാണ് കരിയറിന്‍റെ അവസാന നാളിൽ മെസ്സി സാക്ഷാത്കരിച്ചത്. ഫ്രാൻസിനെതിരായ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലും 35കാരനായ മെസ്സി മിന്നുന്ന പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. Show Full Article

