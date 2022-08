ജർമൻ പുരുഷ, വനിതാ ഫുട്ബാൾ ടീമുകൾക്ക്‌ ഇനി മുതൽ ഒരേ രീതിയിലുള്ള കുപ്പായം

cancel By ഡോ. മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് ഫ്രാങ്ക്ഫുർട്ട്: ഖത്തർ ലോകകപ്പിനും 2023 ആസ്‌ട്രേലിയ / ന്യൂസിലണ്ട് വനിതാ ലോകകപ്പിനുമുള്ള ജേഴ്സി ജർമൻ ഫുട്ബാൾ ഫെഡറേഷൻ പുറത്തിറക്കി. 1908ലെ ആദ്യ ജർമൻ ജേഴ്സിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വലുപ്പം കൂടിയ കറുത്ത വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രയിപ്സ് ആണ് പുതിയ കുപ്പായത്തിന്‍റെ സവിശേഷത. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൺ ഏഴിന് മ്യൂണിക്കിലെ അലയൻസ് അറീനയിൽ നടന്ന ജർമനി-ഇംഗ്ലണ്ട് നാഷണൽ ലീഗ് മത്സരത്തിൽ ജർമൻ വനിതാ ടീമിന്റെ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ജർമൻ പുരുഷ ടീം കളിച്ചത്. 2022 വനിതാ യൂറോ കളിക്കുന്ന ജർമൻ വനിതാ ടീമിനോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം ആയിരുന്നു അത്.



സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് തുർക്കിയുമായി നടക്കുന്ന 2023 വനിതാ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ജർമൻ വനിതകളാകും പുതിയ കുപ്പായം ആദ്യം അണിഞ്ഞ് കളിക്കുക. ഇനി മുതൽ ഇരു ടീമുകൾക്കും ഒരേ കളിക്കുപ്പായമായിരിക്കും.

German men's and women's football teams will now have the same shirt