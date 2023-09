ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ജയിക്കുന്ന ടീമിന് എത്ര തുക സമ്മാനമായി കിട്ടും?

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ലണ്ടൻ: യൂറോപ്യൻ ക്ലബ് ഫുട്ബാളിലെ പരമോന്നത പോരാട്ടവേദിയായ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ജയിക്കുന്ന ടീമിന് പ്രൈസ് മണിയായി എത്ര തുക സ്വന്തമാകും? പണമൊഴുകുന്ന ഈ ഫുട്ബാൾ കളത്തിൽ ചാമ്പ്യന്മാരെ മാത്രമല്ല, അടരാടാനിറങ്ങുന്ന ഓരോ കളിസംഘങ്ങളെയും കാത്തിരിക്കുന്നത് കോടികളാണ്.

ഗ്രൂപ് സ്റ്റേജിൽ കളിക്കാനിറങ്ങുന്ന ഓരോ ക്ലബിനും 16.96 ദശലക്ഷം ഡോളർ (ഏകദേശം 139.73 കോടി രൂപ) ലഭിക്കും. ജയത്തിനും സമനിലക്കു​മൊക്കെ അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രൈസ് മണി ഇതിന് പുറമെയുണ്ടാകും. ഓരോ ജയത്തിനും 3.04 മില്യൺ ഡോളർ (25.14 കോടി രൂപ) സമ്മാനമായി ലഭിക്കും. സമനിലയാണെങ്കിൽ ടീമിന് 10 ലക്ഷം ഡോളറാണ് (8.27 കോടി രൂപ) ലഭിക്കുക. പ്രീക്വാർട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയാൽ -10.41 മില്യൺ ഡോളർ (86.07 കോടി രൂപ)

ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയാൽ -11.50 മില്യൺ ഡോളർ (95.06 കോടി രൂപ)

സെമിഫൈനൽ കളിക്കാൻ യോഗ്യത നേടിയാൽ -13.56 മില്യൺ ഡോളർ (112.10 കോടി രൂപ)

ഫൈനൽ കളിക്കാൻ യോഗ്യത നേടിയാൽ -16.81 മില്യൺ ഡോളർ (138.98 കോടി രൂപ)

ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ​ജേതാക്കളായാൽ -21.69 മില്യൺ ഡോളർ (179.34 കോടി രൂപ) മത്സരിക്കുന്ന ടീമുകൾ മത്സരിക്കുന്ന ടീമുകൾ എട്ടു ഗ്രൂപ്പുകളിലായി 32 ടീമുകളാണ് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ മാറ്റുരക്കുന്നത്. ഈ ടീമുകൾ ഓരോന്നിനും 16.96 ദശലക്ഷം ഡോളർ (ഏകദേശം 139.73 കോടി രൂപ) ​ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പ​ങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യത നേടിയതിനുള്ള പുരസ്കാരമായി ലഭിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന നറുക്കെടുപ്പിൽ ടീമുകളെ എട്ടു ഗ്രൂപ്പുകളിലായി വന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ്. The 2023/24 group stage draw ✅#UCLdraw pic.twitter.com/kCTj9JfBFM — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 31, 2023 ഗ്രൂപ് എ: ബയേൺ മ്യൂണിക്ക്, മാഞ്ചസ്റ്റർ യുനൈറ്റഡ്, കോപെൻഹാഗൻ, ഗലാറ്റസറേ

ഗ്രൂപ് ബി: സെവിയ്യ, ആഴ്സനൽ, പി.എസ്.വി, ലെൻസ് ഗ്രൂപ് സി: നാപ്പോളി, റയൽ മഡ്രിഡ്, സ്​പോർട്ടിങ് ബ്രാഗ, യൂനിയൻ ബെർലിൻ ഗ്രൂപ് ഡി: ബെൻഫിക, ഇന്റർ മിലാൻ, റയൽ സോസിഡാഡ്, സാൽസ്ബർഗ് എഫ്.സി ഗ്രൂപ് ഇ: അത്ലറ്റികോ മഡ്രിഡ്, ലാസിയോ, സെൽറ്റിക്, ഫെയ്നൂർദ് എഫ്.സി ഗ്രൂപ് എഫ്: പി.എസ്.ജി, ബൊറൂസിയ ഡോർട്ട്മുണ്ട്, എ.സി മിലാൻ, ന്യൂകാസിൽ യുനൈറ്റഡ് ഗ്രൂപ് ജി: മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി, ലൈപ്സിഷ്, യങ് ബോയ്സ്, റെഡ്സ്റ്റാർ ബൽഗ്രേഡ് ഗ്രൂപ് എച്ച്: ബാഴ്സലോണ, പോർട്ടോ, ഷാക്തർ ഡോണെസ്ക്, ആന്റ്വെർപ്പ്

