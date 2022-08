'അതുല്യൻ, ദൈവത്താൽ സ്പർശിക്കപ്പെട്ടവൻ'; മെസ്സിയെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി മുൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ താരം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഫുട്ബാൾ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സിക്ക് അഭിനന്ദനം ചൊരിഞ്ഞ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുനൈറ്റഡ് മുൻ അറ്റാക്കർ അന്‍റോണിയൊ വലെൻസിയ. അതുല്യ പ്രതിഭയെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച മെസ്സിയെ, ചരിത്രത്തിലെ മികച്ച താരങ്ങളിലൊരാളാണെന്നും ഈ എക്വഡോർ മുൻ താരം പറഞ്ഞുവെക്കുന്നു. രാജ്യത്തിനും ക്ലബിനുംവേണ്ടി കളിക്കുന്നതിനിടെ അന്‍റോണിയൊ മുൻ ബാഴ്സലോണ താരവുമായി പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അർജന്‍റീനൻ സ്പോർട്സ് മാധ്യമവുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹം മെസ്സിയെ വാനോളം പുകഴ്ത്തിയത്. 'മെസ്സി അതുല്യനാണ്, ദൈവത്താൽ സ്പർശിക്കപ്പെട്ടവൻ, നമ്മൾ അത് തിരിച്ചറിയണം. ഒരു കളിക്കാരൻ വ്യത്യസ്തനാണെങ്കിൽ അവനെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെസ്സി ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരനാണ്' -അന്‍റോണിയൊ പറയുന്നു. ക്ലബ് മത്സരങ്ങളിലും രാജ്യത്തിനുംവേണ്ടി മെസ്സി കുറിച്ച നേട്ടങ്ങളാണ് താരത്തെ ഇതിഹാസമാക്കിയത്. 17 വർഷത്തെ ബാഴ്സലോണ കരിയറിയിൽ 672 ഗോളുകളാണ് താരം നേടിയത്. 34 കിരീടങ്ങളും സ്വന്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞവർഷം അർജന്‍റീനക്കുവേണ്ടി കോപ്പ അമേരിക്ക കിരീടം നേടി അന്താരാഷ്ട്ര കിരീടമില്ലെന്ന പോരായ്മയും നികത്തി. പി.എസ്.ജിയിലേക്ക് കൂടുമാറിയ താരം ക്ലബിനായി നാലു ഗോളുകൾ നേടി. ഒരു കിരീടവും. Show Full Article

