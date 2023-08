cancel camera_alt അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന താ​രം പ​പ്പു ഗോ​മ​സ് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ജു​ഷ്ന ഷ​ഹീ​നു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ലോ​ക​ത്ത് ദൂ​രെ​യു​ള്ള നി​ര​വ​ധി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​രാ​ധ​ക​രു​ണ്ടെ​ന്ന​ത് വ​ള​രെ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ള്ള കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​ൻ ടീ​മി​ലെ പ്ര​മു​ഖ താ​രം പ​പ്പു ഗോ​മ​സ്. ‘‘ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​യും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​മാ​ണ്. ഒ​രി​ക്ക​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വി​ടെ വ​ര​ണം’’ -മീ​ഡി​യ​വ​ണി​ന് ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ലാ​ണ് ഗോ​മ​സ് ത​ന്റെ ആ​ഗ്ര​ഹം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്.

‘‘നി​ങ്ങ​ളു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം ഫാ​ൻ​സ് ഉ​ണ്ടെ​ന്ന​റി​യു​ന്ന​ത് സ​ന്തോ​ഷ​മു​ള്ള കാ​ര്യ​മാ​ണ്. ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ലും അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​ക്ക് ധാ​രാ​ളം ആ​രാ​ധ​ക​രു​ണ്ട്. അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​രാ​ധ​ക​രു​ണ്ടാ​കാ​ൻ കാ​ര​ണം മ​റ​ഡോ​ണ​യും ഇ​പ്പോ​ൾ ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി​യു​മാ​ണ്’’ -ഗോ​മ​സ് പ​റ​യു​ന്നു. ലോ​ക​ക​പ്പ് നേ​ടി​യ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​ൻ ടീ​മി​ലെ താ​രം ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഒ​രു ഇ​ന്ത്യ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന് അ​ഭി​മു​ഖം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും സൗ​ദി​യോ​ട് തോ​റ്റ​തി​ന്റെ ആ​ഘാ​ത​വു​മെ​ല്ലാം പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന അ​ഭി​മു​ഖം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സം​പ്രേ​ഷ​ണം ചെ​യ്യും. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ജു​ഷ്ന ഷ​ഹീ​നാ​ണ് ഗോ​മ​സു​മാ​യി അ​ഭി​മു​ഖം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. Show Full Article

Desire to come to Kerala which has more fans - Pappu Gomes