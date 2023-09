ബ്രസീലിനെ വിറപ്പിച്ച് പെറു കീഴടങ്ങി; ജയം ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന്

FULL TIME: Peru 0 - 1 Brazil



A dramatic late-game header by Marquinhos, assisted by Neymar Jr, seals the victory for Brazil 🇧🇷⚽

What a thrilling conclusion!#BrazilWins #Marquinhos #Neymar #BrazilVsPeru #Peru #Brasil #Brasileirao #Raphinha #Ederson #NCT pic.twitter.com/4pdGWyLmJQ