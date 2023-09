‘പാർട്ടിയൊന്നും ഇല്ല, ഇനിയൊന്ന്​ ഉറങ്ങണം’; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ ഇന്ത്യൻ താരോദയം ഇഷ സിങ്​ ഹാപ്പിയാണ്​​

By വെബ് ഡെസ്ക് Whatsapp

link ഇഷ സിങ്​ എന്ന ഇന്ത്യയുടെ കൗമാരക്കാരി ഷൂട്ടർ അപൂർവ്വമായൊരു റെക്കോർഡാണ് ഈ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ കുറിച്ചത്​. ​ഒറ്റ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ നാല്​ മെഡലുകൾ നേടുന്ന വനിതാ ഷൂട്ടറാണ് 18 കാരിയായ​ ഇഷ​. 25 മീറ്റർ പിസ്റ്റൾ ഇനങ്ങളിൽ ടീം സ്വർണവും വ്യക്തിഗത വെള്ളിയും നേടിയ ഇഷ, വെള്ളിയാഴ്ച 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ ഇനത്തിൽ പാലക്, ടി.എസ്. ദിവ്യ എന്നിവർക്കൊപ്പം വെള്ളിയും നേടിയിരുന്നു. ഇ​തേ ഇനത്തിൽ വ്യക്​തിഗത സിൽവറും ഇഷക്കാണ്​. ആകെ മൂന്ന്​ ​വെള്ളിയും ഒരു സ്വർണവും ഉൾപ്പടെ നാല്​ മെഡലാണ്​ ഇഷ വെടിവച്ചുവീഴ്ത്തിയത്​.

ഫുയാങ് യിൻഹു സ്‌പോർട്‌സ് സെന്ററിലെ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് മകളുടെ വിജയങ്ങളെല്ലാം കൺകുളിർക്കെ കണ്ട ഇഷയുടെ പിതാവ്​ സച്ചിനും ഏറെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ്​. മെഡലുകൾ ഒരിക്കലും ലക്ഷ്യമായിരുന്നില്ലെന്നും ഈ നേട്ടം വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ്​ സംഭവിച്ചതെന്നുമാണ് ഇഷയും പിതാവ്​ സച്ചിനും പറയുന്നത്​​. ‘നാല്​ മെഡലുകൾ എന്നത്​ തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമാണ്​. ഒരിക്കലും ഇത്​ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. പുതിയ അനുഭവത്തിനും ലഭിച്ച അവസരത്തിനും ഞാൻ ഏറെ നന്ദിയുള്ളവളാണ്’-മെഡൽ നേട്ടത്തിനുശേഷം ഇഷ പറഞ്ഞു. ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത്​ വളരെ സന്തോഷകരമായി തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കുറേ സമയമെടുക്കും. ഈ നേട്ടത്തിന്‍റെ പേരിൽ പാർട്ടിയൊന്നും ഉണ്ടാകി​െല്ലന്നും വളരെ ക്ഷീണിതയാണെന്നും നന്നായി ഉറങ്ങാനാണ്​ തീരുമാനമെന്നും ഇഷ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ‘നാല് മെഡലുകൾ നേടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഷൂട്ടർ ആകുക എന്നത് മികച്ച നേട്ടമാണ്. കഠിനാധ്വാനത്തിനും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിനുമുള്ള മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും അവൾക്കുള്ളതാണ്’-പിതാവ്​ സച്ചിൻ പറഞ്ഞു. Show Full Article

