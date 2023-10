ആരാകും ഏകദിൻ കാ സുൽത്താൻ

cancel camera_alt അ​ഹ​മ്മ​ദാ​ബാ​ദ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ‘ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ​സ് ഡേ’ ​പ​രി​പാ​ടി​ക്കെ​ത്തി​യ ടീം ​ക്യാ​പ്റ്റ​ന്മാ​ർ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Whatsapp

link അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ്: ഏ​ക​ദി​ന ക്രി​ക്ക​റ്റി​ലെ രാ​ജ​കി​രീ​ട​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദി​ലെ ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം. 2019​ലെ ​ഫൈ​ന​ലി​ന്റെ ത​നി​യാ​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​യി നി​ല​വി​ലെ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഇം​ഗ്ല​ണ്ടും റ​ണ്ണേ​ഴ്സ്അ​പ്പാ​യ ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡു​മാ​ണ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ന്ന​ത്. 1.30 ല​ക്ഷം പേ​ർ​ക്ക് ക​ളി​കാ​ണാ​നാ​വു​ന്ന വ​മ്പ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ഴ തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. മ​ഴ​യു​ടെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്ല. ക​ളി തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ 36 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് ചൂ​ടാ​യി​രി​ക്കും. രാ​ത്രി​യി​ൽ താ​പ​നി​ല 28 ഡി​ഗ്രി​യി​ലേ​ക്കു താ​ഴും. വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ മ​ഞ്ഞു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് ഇ​രു​ക്യാ​പ്റ്റ​ന്മാ​ർ​ക്കും ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​കും. ബൗ​ള​ർ​മാ​ർ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട്.

മൂ​ന്നു പി​ച്ചു​ക​ളാ​ണ് മോ​ദി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. ക​രി​മ​ണ്ണി​ലു​ള്ള പി​ച്ചി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ബൗ​ൺ​സു​ണ്ടാ​കു​മെ​ങ്കി​ലും റ​ൺ​സ് സ്കോ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ ഏ​റെ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കും. ചു​വ​ന്ന മ​ണ്ണു​ള്ള പി​ച്ച് എ​ളു​പ്പം വ​ര​ണ്ട സ്വ​ഭാ​വം കാ​ണി​ക്കും. ക​ളി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ്​​ലോ ബൗ​ള​ർ​മാ​ർ​ക്കും സ്പി​ന്ന​ർ​മാ​ർ​ക്കും അ​നു​കൂ​ല​മാ​കും. ര​ണ്ടു ത​രം മ​ണ്ണും ചേ​ർ​ന്ന പി​ച്ചും റ​ൺ​സൊ​ഴു​കാ​ൻ കെ​ൽ​പു​ള്ള​താ​ണ്. ഏ​തു പി​ച്ചി​ലാ​കും ക​ളി​യെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​ൽ 200ല​ധി​കം റ​ൺ​സ് പോ​ലും ഇ​വി​ടെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പി​ന്തു​ട​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​വ​സാ​നം ന​ട​ന്ന ഏ​ക​ദി​ന​ത്തി​ൽ 266 ആ​യി​രു​ന്നു സ്കോ​ർ. മു​ൻ​തൂ​ക്കം ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ന് ടെ​സ്റ്റ് ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ​പോ​ലും ഏ​ക​ദി​ന​​ശൈ​ലി​യി​ൽ ബാ​റ്റ് വീ​ശു​ന്ന ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​രെ ഇ​ന്ന​ത്തെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മു​ൻ​തൂ​ക്കം. നാ​ലു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ വി​വി​ധ ഫോ​ർ​മാ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്നാം ലോ​ക​ക​പ്പ് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണ് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ്ര​മം. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​യി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച മോ​യി​ൻ അ​ലി, ക്രി​സ് വോ​ക്‌​സ്, സാം ​ക​റ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ ഓ​ൾ​റൗ​ണ്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ഒ​രു നി​ര​ത​ന്നെ അ​വ​ർ​ക്കു​ണ്ട്. ജോ​സ് ബ​ട്‍ല​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ടീം ​എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​യി​ലും ശ​ക്ത​രാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഫൈ​ന​ലി​ലെ ഹീ​റോ​യാ​യി​രു​ന്ന ബെ​ൻ സ്റ്റോ​ക്സ് റി​ട്ട​യ​ർ​മെ​ന്റ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ശേ​ഷം ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ ടീ​മി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ബാ​റ്റ​ർ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​നി​രു​ന്ന സ്റ്റോ​ക്സ് ഇ​ടു​പ്പി​നേ​റ്റ പ​രി​ക്കു കാ​ര​ണം ഇ​ന്ന് ക​ളി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത മ​ങ്ങി​യ​താ​യാ​ണ് ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ. ഗു​വാ​ഹ​തി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വാം​അ​പ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ്റ്റോ​ക്സ് ക​ളി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. കൂ​ടു​ത​ൽ റി​സ്കെ​ടു​ക്കാ​നി​​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ജോ​സ് ബ​ട്‍ല​റു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മു​മ്പ് 182 റ​ൺ​സ് സ്റ്റോ​ക്സ് അ​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. സ​ന്നാ​ഹ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക​ളി​ച്ച ഹാ​രി ബ്രൂ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും സ്റ്റോ​ക്സി​ന്റെ പ​ക​ര​ക്കാ​ര​ൻ. ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​രെ 3-1ന് ​പ​ര​മ്പ​ര ജ​യി​ച്ചാ​ണ് ഇം​ഗ്ലീ​ഷു​കാ​രു​ടെ വ​ര​വ്. 2019ലെ ​ലോ​ക​ക​പ്പി​നു​ശേ​ഷം 19 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ ക​ളി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ളൂ​വെ​ങ്കി​ലും ജോ ​റൂ​ട്ടി​ൽ ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ലി​യാം ലി​വി​ങ്സ്റ്റ​ൺ, ജോ​ണി ബെ​യ​ർ​സ്റ്റോ തു​ട​ങ്ങി​യ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് വീ​ര​ന്മാ​രും ടീ​മി​ലു​ണ്ട്. മാ​ർ​ക്ക് വു​ഡി​ന്റെ എ​ക്‌​സ്‌​പ്ര​സ് പേ​സും ഐ.​പി.​എ​ൽ അ​നു​ഭ​വ​വും ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ന് മു​ൻ​തൂ​ക്കം ന​ൽ​കു​ന്നു. ലെ​ഗ് സ്പി​ന്ന​ർ ആ​ദി​ൽ റ​ഷീ​ദും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​ള​ങ്ങാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള താ​ര​മാ​ണ്. ന്യൂ​സി​ല​ന്റ് ടീം ​പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കി​ന്റെ കി​വീ​സ്

ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ കെ​യ്ൻ വി​ല്യം​സ​ണും പേ​സ​ർ ടിം ​സൗ​ത്തി​യും പ​രി​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ചി​ത​രാ​കു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളൂ. ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ​തി​രാ​യ ഏ​ക​ദി​ന പ​ര​മ്പ​ര​ക്കി​ടെ സൗ​ത്തി​യു​ടെ വി​ര​ലി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു. ഡാ​രി​ൽ മി​ച്ച​ലും ഡെ​വ​ൺ കോ​ൺ​വേ​യും ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​ന് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കും. ഈ ​വ​ർ​ഷം 17 ഏ​ക​ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മൂ​ന്ന് അ​ർ​ധ​സെ​ഞ്ച്വ​റി​ക​ളോ​ടെ 25.93 ശ​രാ​ശ​രി മാ​ത്ര​മു​ള്ള ബാ​റ്റ​റാ​യ ടോം ​ലാ​ഥ​മാ​ണ് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ. ജെ​യിം​സ് നീ​ഷാ​മും ഗ്ലെ​ൻ ഫി​ലി​പ്‌​സും ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​ല​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ​രി​ച​യം മു​ത​ലെ​ടു​ക്കാ​നാ​വു​ന്ന ബാ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​ണ്. 14 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 44.46 ശ​രാ​ശ​രി​യി​ൽ 578 റ​ൺ​സ് നേ​ടി​യ വി​ൽ യ​ങ് ഫോ​മി​ലാ​ണ്. 14 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 10 വി​ക്ക​റ്റ് നേ​ടി​യ മാ​റ്റ് ഹെൻറി, വെ​റ്റ​റ​ൻ താ​രം ട്രെ​ന്റ് ബോ​ൾ​ട്ട്, 21 വി​ക്ക​റ്റു​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ക്ക​റ്റ് നേ​ടി​യ ലോ​ക്കി ഫെ​ർ​ഗൂ​സ​ൺ എ​ന്നി​വ​രാ​കും സൗ​ത്തി​യു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ ബൗ​ളി​ങ്ങി​ലെ പ്ര​ധാ​നി​ക​ൾ. പോ​രാ​ട്ട സം​ഘം ഇം​ഗ്ല​ണ്ട്: ജോ​സ് ബ​ട്‍ല​ർ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), ജോ ​റൂ​ട്ട്, ജോ​ണി ബെ​യ​ർ​സ്റ്റോ, ഹാ​രി ബ്രൂ​ക്, ലി​യാം ലി​വി​ങ്സ്റ്റ​ൺ, ഡേ​വി​ഡ് മ​ലാ​ൻ, ബെ​ൻ സ്റ്റോ​ക്സ്, മോ​യി​ൻ അ​ലി, ക്രി​സ് വോ​ക്സ്, സാം ​ക​റ​ൻ, ഡേ​വി​ഡ് വി​ല്ലി, ആ​ദി​ൽ റ​ഷീ​ദ്, മാ​ർ​ക്ക് വു​ഡ്, റീ​സ് ടോ​പ്ലി, ഗ​സ് അ​റ്റ്കി​ൻ​സ​ൺ. ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ്: ടോം ​ലാ​ഥം (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), ഡെ​വ​ൺ കോ​ൺ​വേ, വി​ൽ യ​ങ്, മാ​ർ​ക്ക് ചാ​പ്മാ​ൻ, ഡാ​രി​ൽ മി​ച്ച​ൽ, ജെ​യിം​സ് നീ​ഷാം, ഗ്ലെ​ൻ ഫി​ലി​പ്സ്, ര​ചി​ൻ ര​വീ​ന്ദ്ര, മി​ച്ച​ൽ സാ​ന്റ്ന​ർ, ഇ​ഷ് സോ​ധി, ട്രെ​ന്റ് ബോ​ൾ​ട്ട്, ലോ​ക്കി ഫെ​ർ​ഗൂ​സ​ൺ, മാ​റ്റ് ഹെൻറി. ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ജോ ​ബ​ട്‍ല​ർ സ​ഹ​താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ മോ​യി​ൻ അ​ലി​ക്കും ആ​ദി​ൽ റ​ഷീ​ദി​നു​മൊ​പ്പം സമ്മർദമുണ്ടെന്ന് രോഹിത് ശർമ

അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ്: സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ലെ ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീം ​ക​ടു​ത്ത സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തെ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ രോ​ഹി​ത് ശ​ർ​മ. മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ​യും കി​രീ​ടം നേ​ടാ​ൻ ടീ​മി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യേ​റെ​യാ​ണെ​ന്നും ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. മി​ക​ച്ച ക​ളി പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് ടീം ​ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ‘ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ​സ് ഡേ’ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ൾ മ​റ​ക്കാ​നും ക​ളി​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കാ​നും രോ​ഹി​ത് സ​ഹ​താ​ര​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലാ​യാ​ലും പു​റ​ത്താ​യാ​ലും ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ​മ്മ​ർ​ദ​മു​ണ്ടാ​കും. ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ സ​മ്മ​ർ​ദം അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി. ഒ​ക്‌​ടോ​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം. ഗു​വാ​ഹ​തി​യി​ലും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തും മ​ഴ പെ​യ്ത​തി​നാ​ൽ സ​ന്നാ​ഹ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ളി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് ടീം ​ലോ​ക​ക​പ്പി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. അഹ്മദാബാദിൽ കനത്ത സുരക്ഷ അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ്: ലോ​ക​ക​പ്പ് ​​ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദി​ൽ ക​ന​ത്ത സു​ര​ക്ഷ. ഖാ​ലി​സ്താ​നി വി​ഘ​ട​ന​വാ​ദി​ക​ളു​ടെ ഭീ​ഷ​ണി​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ മൊ​ട്ടേ​ര​യി​ലെ ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലും അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദി​ന്റെ മ​റ്റു ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും 3500ഓ​ളം പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ വി​ന്യ​സി​ക്കും. ക​ന​ത്ത സു​ര​ക്ഷ​യാ​ണ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സെ​ക്ട​ർ ഒ​ന്ന് ജോ​യ​ന്റ് പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ചി​രാ​ഗ് കൊ​റാ​ഡി​യ പ​റ​ഞ്ഞു. സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കാ​ൻ 16 ഐ.​പി.​എ​സ്‌ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ണ്ടാ​കും. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​തേ സു​ര​ക്ഷ തു​ട​രും. സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും ക​ളി​ക്കാ​ർ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ​നി​ന്ന് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന റോ​ഡു​ക​ളി​ലും ട്രാ​ഫി​ക് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 3500ഓ​ളം പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​കും. Show Full Article

