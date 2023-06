ശ്രീശാന്തിനെ പിറകിലിരുത്തി ധോണിയുടെ ബൈക്ക് യാത്ര; വിഡിയോ ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകർ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ സൂപ്പർതാരം എം.എസ്. ധോണിയുടെ വാഹന കമ്പം ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകര്‍ക്കും വാഹനപ്രേമികള്‍ക്കും ഒരുപോലെ അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. സൂപ്പര്‍ കാറുകള്‍ക്കും സൂപ്പർ ബൈക്കുകള്‍ക്കും പുറമെ, വിന്റേജ് വാഹനങ്ങളുടെ വലിയ ശേഖരം തന്നെ താരത്തിന്‍റെ ഗാരേജിലുണ്ട്. ഇഷ്ടമുള്ള വാഹനങ്ങൾ തേടിപിടിച്ച് സ്വന്തമാക്കുന്നതും ധോണിയുടെ ശീലമാണ്. കഴിഞ്ഞദിവസം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ധോണിയുടെ ഒരു ബൈക്ക് യാത്രയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വൈറൽ. മലയാളിയായ മുൻ ഇന്ത്യൻ പേസർ എസ്. ശ്രീശാന്തിനെ പിറകിലിരുത്തി റോഡിലൂടെ ബൈക്കോടിച്ചു പോകുന്ന ധോണിയുടെ ഒരു പഴയ വിഡിയോയാണ് ട്വിറ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്. പ്രധാന റോഡിലൂടെയാണ് ഇരുവരും ബൈക്കിൽ പോകുന്നത്. സിഗ്നലിൽ ബൈക്ക് നിർത്തുമ്പോൾ സമീപത്തുള്ളവർ ഇവരുടെ ചിത്രം പകർത്തുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. എന്നാൽ, ഇത് എപ്പോഴുള്ള വിഡിയോയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. ധോണിയുടെ നായക മികവിലാണ് ഐ.പി.എല്ലിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് അഞ്ചാം തവണയും കിരീടം ചൂടിയത്. ഇതോടെ കിരീട നേട്ടത്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനൊപ്പമെത്തി. Unseen video of our Thala Dhoni with Sreesanth on Bike!! 💛 pic.twitter.com/YaVLrDGvYB — DIPTI MSDIAN (@Diptiranjan_7) June 14, 2023 Show Full Article

News Summary -

When MS Dhoni Drove Through The Streets With S Sreesanth On His Bike