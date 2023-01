കവചമൊരുക്കി കേരളം

cancel By ബി​ജു ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ർ​വി​സ​സി​നെ​തി​രാ​യ ര​ഞ്ജി ട്രോ​ഫി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ലീ​ഡ്​ നേ​ടാ​ൻ പ​രി​ശ്ര​മി​ച്ച്​ കേ​ര​ളം. തു​മ്പ സെ​ന്‍റ്​ സേ​വ്യേ​ഴ്​​സ്​ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ര​ണ്ടാം​ദി​ന​ത്തി​ലെ ക​ളി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ൾ നാ​ല്​ വി​ക്ക​റ്റ്​ മാ​ത്രം ശേ​ഷി​ക്കെ സ​ർ​വി​സ​സി​ന്​ കേ​ര​ള​ത്തി​​ന്‍റെ ആ​ദ്യ ഇ​ന്നി​ങ്​​സ്​ സ്​​കോ​റി​നൊ​പ്പം എ​ത്താ​ൻ 160 റ​ൺ​സ്​ കൂ​ടി വേ​ണം. സ​ച്ചി​ൻ ബേ​ബി​യു​ടെ സെ​ഞ്ച്വ​റി​യു​ടെ​യും ക്യാ​പ്​​റ്റ​ൻ സി​ജോ​മോ​ൻ ജോ​സ​ഫി​ന്‍റെ അ​ർ​ധ സെ​ഞ്ച്വ​റി​യു​ടെ​യും മി​ക​വി​ൽ നേ​ടി​യ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ 327 റ​ൺ​സി​ന്​ മ​റു​പ​ടി​യാ​യി സ​ർ​വി​സ​സ്​ ആ​റ്​ വി​ക്ക​റ്റി​ന്​ 167 എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ആ​റി​ന്​ 254 സ്​​കോ​റി​ൽ​ ര​ണ്ടാം​ദി​നം ക​ളി ആ​രം​ഭി​ച്ച ആ​തി​ഥേ​യ​രെ 308 പ​ന്ത്​ നേ​രി​ട്ട്​ 159 റ​ൺ​സ്​ നേ​ടി​യ സ​ച്ചി​ൻ​ബേ​ബി​യു​ടെ​യും 55 റ​ൺ​സ്​ നേ​ടി​യ സി​ജോ​മോ​ൻ ജോ​സ​ഫി​ന്‍റെ​യും ബാ​റ്റി​ങ്​ മി​ക​വാ​ണ്​ മാ​ന്യ​മാ​യ സ്​​കോ​റി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഏ​ഴാം വി​ക്ക​റ്റി​ൽ ഇ​രു​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന്​ തീ​ർ​ത്ത 131 റ​ൺ​സ്​ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടാ​ണ്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്​ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യ​ത്. 311ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ സി​ജോ​മോ​നെ എം.​എ​സ്. ര​ഥി എ​ൽ.​ബി.​ഡ​ബ്ല്യു​വി​ൽ കു​ടു​ക്കി. ഒ​രു​റ​ൺ കൂ​ടി സ്​​കോ​ർ ബോ​ർ​ഡി​ൽ ചേ​ർ​ക്കും​മു​മ്പ്​ സ​ച്ചി​ൻ​ബേ​ബി റ​ണ്ണൗ​ട്ടാ​യ​തോ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ പ​ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ബേ​സി​ൽ ത​മ്പി പൂ​ജ്യ​ത്തി​നും എം.​ഡി. നി​ഥി​ഷ്​ 11 റ​ൺ​സി​നും പു​റ​ത്താ​യ​തോ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ഇ​ന്നി​ങ്​​സ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. വൈ​ശാ​ഖ്​ ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​ല്​ റ​ൺ​സു​മാ​യി പു​റ​ത്താ​കാ​തെ​നി​ന്നു. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ സ​ർ​വി​സ​സി​ന്​ ഓ​പ​ണ​ർ​മാ​രാ​യ എ​സ്.​ജി. റോ​ഹി​ള​യും സു​ഫി​യ​ൻ ആ​ല​മും മി​ക​ച്ച തു​ട​ക്ക​മാ​ണ്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ സ്​​കോ​ർ 48ലെ​ത്തി​യ​​പ്പോ​ൾ 18 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത സു​ഫി​യ​നെ വി​ക്ക​റ്റി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ കു​ടു​ക്കി വൈ​ശാ​ഖ്​ ച​ന്ദ്ര​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്​ ആ​ദ്യ നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി. പി​ന്നാ​ലെ 31 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത റോ​ഹി​ള​യെ എ​ൽ.​ബി.​ഡ​ബ്ല്യു​വി​ൽ കു​ടു​ക്കി ജ​ല​ജ്​ സ​ക്​​സേ​ന​യും ​മ​ത്സ​രം ആ​തി​ഥേ​യ​രു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​ക്കി. സ്​​കോ​ർ 79ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ 19 റ​ൺ​സ്​ നേ​ടി​യ രാ​ഹു​ൽ​സി​ങ്​ ഗ​ഹ്​​ലോ​ട്ടി​നെ വൈ​ശാ​ഖ്​ ച​ന്ദ്ര​ൻ പു​റ​ത്താ​ക്കി. 11 റ​ൺ​സ്​ നേ​ടി​യ ക്യാ​പ്​​റ്റ​ൻ ര​ജ​ത്​ പ​ലി​വാ​ളി​നെ വി​ക്ക​റ്റ്​ കീ​പ്പ​ർ പി. ​രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ കൈ​ക​ളി​ലെ​ത്തി​ച്ച്​ നി​ഥീ​ഷും മ​ത്സ​രം കേ​ര​ള​ത്തി​ന്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​ക്കി. 50 റ​ൺ​സ്​ നേ​ടി കേ​ര​ള ബൗ​ള​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ വെ​ല്ലു​വി​ളി സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ര​വി ചൗ​ഹാ​നെ വി​ക്ക​റ്റി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ കു​ടു​ക്കി സി​ജോ​മോ​ൻ മ​ത്സ​രം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു. 12 റ​ൺ​സ്​ നേ​ടി​യ എ​ൽ.​എ​സ്. കു​മാ​റി​നെ ക്ലീ​ൻ​ബൗ​ൾ​ഡാ​ക്കി ജ​ല​ജ് ​സ​ക്​​സേ​ന​യും ഒ​പ്പം​കൂ​ടി. ര​ണ്ടാം​ദി​ന​ത്തി​ലെ ക​ളി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ​ർ​വി​സ​സി​ന്​ വേ​ണ്ടി 10 റ​ൺ​സു​മാ​യി പു​ൾ​കി​ത്​ നാ​ര​ങ്കും എ​ട്ട്​ റ​ൺ​സു​മാ​യി എം.​എ​സ്. ര​ഥീ​യു​മാ​ണ്​ ക്രീ​സി​ൽ. കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​യി ജ​ല​ജ് ​സ​ക്​​സേ​ന, വൈ​ശാ​ഖ്​ ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ര​ണ്ട്​ വീ​ത​വും സി​ജോ​മോ​ൻ ജോ​സ​ഫും​ എം.​ഡി. നി​ഥീ​ഷും ഓ​രോ വി​ക്ക​റ്റും വീ​ഴ്ത്തി. Show Full Article

News Summary -

Trying to take the lead in the Ranji Trophy match against Services Kerala