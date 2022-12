ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടോട്ടൽ സ്കോർ ഈ ടീമിന് സ്വന്തം

By വെബ് ഡെസ്ക് പുരുഷൻമാരുടെ ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടോട്ടൽ സ്കോറിന് പുറത്തായ റെക്കോർഡ് ഇനി സിഡ്നി തണ്ടറിന് സ്വന്തം. ആസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്ന ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിൽ അഡ്ലെയ്ഡ് സ്ട്രൈകേഴ്സ്, സിഡ്നി തണ്ടറിനെ 5.5 ഓവറുകളിൽ വെറും 15 റൺസിനാണ് പുറത്താക്കിയത്. മത്സരത്തിൽ സിഡ്നിയുടെ അഞ്ച് ബാറ്റർമാരാണ് സംപൂജ്യരായി പുറത്തുപോയത്. 124 റൺസിന്റെ കൂറ്റൻ വിജയവും അഡ്ലെയ്ഡ് സ്ട്രൈകേഴ്സ് സ്വന്തമാക്കി.

വാലറ്റത്ത് നിന്ന് പൊരുതി രണ്ട് പന്തുകളിൽ നാല് റൺസെടുത്ത ബ്രൻഡൻ ഡോഗറ്റാണ് സിഡ്നി തണ്ടർ നിരയിലെ ടോപ് സ്കോറർ. റൈലീ റോസൗ അഞ്ച് പന്തുകളില മൂന്ന് റൺസും അലക്സ് റോസ് നാല് പന്തുകളിൽ രണ്ട് റൺസുമെടുത്തു. സ്ട്രൈകേഴ്സിന്റെ ബൗളർമാരിൽ ഹെന്റി തോർട്ടൻ 2.5 ഓവറുകളിൽ മൂന്ന് റൺസ് വഴങ്ങി അഞ്ച് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. വെസ് അഗർ രണ്ട് ഓവറുകളിൽ ആറ് റൺസ് വഴങ്ങി നാല് വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കി. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത സ്ട്രൈകേഴ്സിന് വേണ്ടി ക്രിസ് ലിൻ 27 പന്തുകളിൽ 36 റൺസെടുത്തു. കോലിൻ ഡെ ഗ്രാൻഡ്ഹോം 24 പന്തുകളിൽ 33 റൺസുമെടുത്തു. അഫ്ഗാൻ താരം റാഷിദ് ഖാനും ടീമിലുണ്ട്. 21 റൺസായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടോട്ടൽ സ്കോർ. 2019ൽ തുർക്കിയാണ് ഈ റെക്കോർഡ് കുറിച്ചത്. അന്ന് ചെക് റിപബ്ലിക്കായിരുന്നു അവരെ 21 റൺസിന് കൂടാരം കയറ്റിയത്. Show Full Article

This team slump to the lowest ever T20 score in the history