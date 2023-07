ഗ്രൗണ്ടിൽ പാമ്പിറങ്ങി; ട്വന്റി 20 പ്രീമിയർ ലീഗിനിടെ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ -Video

കൊളംബോ: ഗ്രൗണ്ടിൽ പാമ്പിറങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് ശ്രീലങ്കൻ പ്രീമിയർ ലീഗിനിടെ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ. തിങ്കളാഴ്ച ഗല്ലി ടൈറ്റൻസും ദംബുല്ല ഓറയും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിനിടെയാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ അപ്രതീക്ഷിത ‘അതിഥി’ എത്തിയത്. ദംബുല്ല 181 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുന്നതിനിടെ അഞ്ചാം ഓവറിലാണ് പാമ്പ് ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയത്. ധനഞ്ജയയും പെരേരയും ആയിരുന്നു ക്രീസിൽ.

പാമ്പിനെ കണ്ട് ഗല്ലിയുടെ ബംഗ്ലാദേശ് താരം ഷാകിബ് അൽ ഹസൻ അമ്പയർമാരോടും താരങ്ങളോടും ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നതിന്റെയും മാച്ച് ഒഫീഷ്യലുകളിൽ ഒരാൾ പാമ്പിന് പിന്നാലെ പോകുന്നതിന്റെയും താരങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നതിന്റെയും വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് മത്സരം അൽപസമയം നിർത്തിവെച്ചു. പാമ്പ് ഗ്രണ്ട് വിട്ടശേഷമാണ് മത്സരം പുനരാരംഭിച്ചത്. മത്സരത്തിൽ ഗല്ലി ടൈറ്റൻസ് വിജയിച്ചു.

We could only capture this 𝗛𝗶𝘀𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰 moment due to our world-class 𝙎𝙣𝙖𝙠𝙤𝙢𝙚𝙩𝙧𝙚!#LPL2023onFanCode #LPL pic.twitter.com/lhMWZKyVfy