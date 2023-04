കെ.എൽ രാഹുൽ സഞ്ജുവിനേക്കാൾ മികച്ച കളിക്കാരൻ -വീരേന്ദർ സെവാഗ്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂഡൽഹി: കെ.എൽ രാഹുൽ സഞ്ജുവിനേക്കാൾ മികച്ച കളിക്കാരനാണെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ വീരേന്ദർ സെവാഗ്. പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെതിരെ 74 റൺസെടുത്തതോടെ കെ.എൽ രാഹുലിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിച്ചിട്ടു​ണ്ടെന്നും സെവാഗ് പറഞ്ഞു. രാഹുലിന്റെ സ്ട്രൈക്ക് റൈറ്റ് ഉയർന്നതായിരിക്കില്ല. എന്നാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാറ്റിങ് ലക്നോവിനെ സംബന്ധിച്ചടുത്തോളം ശുഭകരമാണ്.

സഞ്ജു സാംസണെക്കാളും മികച്ച കളിക്കാരനാണ് കെ.എൽ രാഹുൽ. ഏകദിന-ട്വന്റി മത്സരങ്ങളിൽ തന്റെ കഴിവ് 31കാരനായ രാഹുൽ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിലും രാഹുൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും സെവാഗ് പറഞ്ഞു. ക്രിക്ക്ബസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സെവാഗിന്റെ പരാമർശം.

അതേസമയം, 2023ലെ ഐ.പി.എല്ലിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് സഞ്ജു സാംസൺ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 157 റൺസാണ് സഞ്ജു സ്കോർ ചെയ്തത്. 165.26 ആണ് സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 113 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റോടെ 155 റൺസാണ് രാഹുലിന്റെ സമ്പാദ്യം.

