cancel By വെബ് ഡെസ്ക് മുംബൈ: രോഹിത് ശർമയും വിരാട് കോഹ്‌ലിയും ടെസ്റ്റിലും ഏകദിനത്തിലും മാത്രമായി കളി കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന് രവിശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു. ട്വന്റി-20 യിൽ യുവതാരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകി അടുത്ത ലോകകപ്പിനായി ഒരുക്കിയെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.

കോഹ്‌ലിയും രോഹിതും പോലുള്ള കളിക്കാർ ദീർഘനാളത്തെ പരിചയസമ്പത്തുള്ളവരും കളിയിൽ എല്ലാം തെളിയിക്കപ്പെട്ടവരുമാണ്. ഇനിയൊരു തലമുറ കളിച്ചുതുടങ്ങേണ്ടുതുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് ട്വന്റി-20 ഫോർമാറ്റ് അവർക്ക് വിട്ടുനൽകണം. നിലവിലെ ഫോമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാകണം തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇ.എസ്.പി.എൻ റൺ ഓർഡർ ഷോയിലാണ് ശാസ്ത്രിയുടെ തുറന്നുപറച്ചിൽ. Show Full Article

Shastri: Keep Kohli, Rohit for Tests and ODIs; 'current form' all that matters for T20I squad