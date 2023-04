മാസ്മരിക പ്രകടനത്തിനുശേഷം ഷാരൂഖ് ഖാൻ തനിക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം വെളിപ്പെടുത്തി റിങ്കുസിങ്

By വെബ് ഡെസ്ക് ഐ.പി.എല്ലിന്‍റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അവിസ്മരണീയ നിമിഷം സംഭവിച്ചത് ഈ സീസണിലായിരുന്നു. കൊല്‍ക്കത്തയും ഗുജറാത്തും തമ്മില്‍ നടന്ന മത്സരത്തിലാണ് സമാനതകളില്ലാത്ത ബാറ്റിങ് പ്രകടനം ക്രിക്കറ്റ് ലോകം കണ്ടത്. ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സ്-കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് മത്സരത്തിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം.

ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സിനെതിരെ അവസാന ഓവറില്‍ കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന് ജയിക്കാന്‍ വേണ്ടിയിരുന്നത് 29 റണ്‍സായിരുന്നു. വാലറ്റക്കാരന്‍ ഉമേഷ് യാദവിനൊപ്പം കൊല്‍ക്കത്തക്കായി ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്നത് റിങ്കു സിങാണ്. പരാജയം ഉറപ്പിച്ചിടത്തു നിന്ന് അവിശ്വസനീയമായി റിങ്കു സിംഗ് വിജയം അടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ച്ചയായ അഞ്ച് സിക്സകള്‍ പറത്തിയാണ് കൊല്‍ക്കത്തയെ റിങ്കു വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്. ഇപ്പോള്‍ കൊല്‍ക്കത്ത ആരാധകരെ ആവേശക്കടലില്‍ മുക്കിയ റിങ്കു സിങിന് ടീം ഉടമ ഷാരുഖ് നല്‍കിയ ഓഫറിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.

മത്സരശേഷം ഷാരുഖ് ഖാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചുവെന്ന് റിങ്കു പറയുന്നു. തന്‍റെ വിവാഹത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആളുകള്‍ വിവാഹങ്ങള്‍ക്ക് തന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ പോകാറില്ല. എന്നാല്‍, നിന്‍റെ വിവാഹത്തിന് വരുമെന്നും ഡാൻസ് കളിക്കുമെന്നും ഷാരുഖ് ഖാൻ പറഞ്ഞുവെന്ന് റിങ്കു പറഞ്ഞു. ഐ.പി.എല്‍ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിജയ ഇന്നിംഗ്‌സാണ് റിങ്കു കാഴ്‌ചവെച്ചത്.

ഐ.പി.എല്ലില്‍ സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ് - കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് മത്സരത്തിനിടെ നടത്തിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ പോളിലും റിങ്കു സിങിന്‍റെ പ്രകടനം മികച്ച വിജയ ഇന്നിങ്സായി ആരാധകര്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. 81 ശതമാനം പേര്‍ റിങ്കു സിംഗിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്‌തു. Show Full Article

News Summary -

Kolkata Knight Riders batsman Rinku Singh reveals Shah Rukh Khan promised him that he will attend his marriage and dance