രോഹിത് തുണച്ചു; തിരിച്ചടിയിൽനിന്ന് കരകയറിയ ഇന്ത്യ 12 ഓവറിൽ രണ്ടിന് 109

ദുബൈ: ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ നിർണായക മത്സരത്തിൽ തുടക്കത്തിലേറ്റ തിരിച്ചടിയിൽനിന്ന് കരകയറിയ ഇന്ത്യ മികച്ച സ്കോറിലേക്ക്. ടോസ് നഷ്ടമായി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ 12 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ രണ്ടു വിക്കറ്റിന് 109 റൺസെന്ന നിലയിലാണ്.

രണ്ടു വിക്കറ്റിന് 13 റൺസെന്ന നിലയിൽ പരുങ്ങിയ ഇന്നിങ്സിനെ അർധശതകം തികച്ച ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ​ശർമയും (40 പന്തിൽ 72 നോട്ടൗട്ട്) സൂര്യകുമാർ യാദവും (21 പന്തിൽ 28 നോട്ടൗട്ട്) കൂടുതൽ അപകടങ്ങളില്ലാതെ മുന്നോട്ടുനയിക്കുകയായിരുന്നു. രോഹിത് അഞ്ചു ഫോറും നാലു സിക്സും പറത്തി.

രണ്ടാം ഓവറിൽ കെ.എൽ. രാഹുൽ (ആറ്) മഹീഷ് തീക്ഷ്ണയുടെ പന്തിൽ വിക്കറ്റിന് മുന്നിൽ കുടുങ്ങിയപ്പോൾ ഫോമിലുള്ള വിരാട് കോഹ്‍ലിയെ അടു​ത്ത ഓവറിൽ റണ്ണെടുക്കുംമുമ്പെ ദിൽഷൻ മധുശങ്ക ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കുകയായിരുന്നു.

Recovering from the setback, India are 109 for two in 12 overs