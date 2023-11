ഐ.സി.സി ലോകകപ്പിൽ സെമി ബർത്ത് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പിച്ച്​ മുന്നേറുകയാണ്​ കിവികൾ. അദ്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്തയാഴ്ച നടക്കുന്ന ആദ്യ സെമിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ കിവീസ് കളത്തിലിറങ്ങും. ന്യൂസീലൻഡിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിൽ യുവ ബാറ്റർ രചിൻ രവീന്ദ്രയുടെ പ്രകടനം ഏറെ നിർണായകമായിരുന്നു. ഒമ്പത് മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 565 റൺസ് നേടിയ താരം ടൂർണമെന്റിലെ റൺവേട്ടക്കാരിൽ ഒന്നാമനാണ്.



കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന മത്സരത്തിലെ പ്രകടനത്തോടെ ഇതിഹാസ താരം സചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ റെക്കോർഡും രചിൻ മറികടന്നിരുന്നു. ഒരു ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന 25 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള താരമെന്ന നേട്ടമാണ് രചിന്‍ സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചത്. 1996ലെ ലോകകപ്പിൽ 523 റൺസ് നേടിയ സചിന്റെ റെക്കോർഡാണ് ഇതോടെ പഴങ്കഥയായത്. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ 34 പന്തിൽ 42 റൺസാണ് രചിൻ നേടിയത്. സചിനോടും രാഹുൽ ദ്രാവിഡിനോടുമുള്ള ആരാധനയാലാണ് ഇരുവരുടെയും പേരുകൾ യോജിപ്പിച്ച് രചിന്റെ പിതാവ് മകന് വേറിട്ട പേരിട്ടത്.



जय श्री राम 🕉

Blessed to have such an amazing family. Grandparents are angels whose memories and blessings stay with us forever. pic.twitter.com/haX8Y54Sfm