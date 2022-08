cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂഡൽഹി: മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോഹ്‍ലിയെ പിന്തുണച്ച് ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർ യൂസ്​വേന്ദ്ര ചഹൽ. ഈയടുത്തും ബാറ്റ് കൊണ്ട് കോഹ്‍ലി ഇന്ത്യൻ ടീമിനായി നിർണായക ഇന്നിങ്സുകൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചഹൽ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ സെഞ്ച്വറികൾ മാത്രമേ ആളുകൾ നോക്കുന്നുള്ളുവെന്ന് ചഹൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

തന്റെ ​കരിയറിലെ ഏറ്റവും മോശം സമയത്തിലൂടെ കോഹ്‍ലി കടന്നു പോകുന്നതിനിടെയാണ് പിന്തുണച്ച് ചഹൽ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2019ലാണ് കോഹ്‍ലി അവസാനമായി സെഞ്ച്വറി നേടിയത്. സമീപകാലത്ത് നടന്ന പരമ്പരകളിൽ തിളങ്ങാനാവാത്തത് മൂലം കോഹ്‍ലിക്കെതിരെ വലിയ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു.

കോഹ്‍ലി രണ്ട് ​ലോകകപ്പുകളിൽ ഇന്ത്യക്കായി മാൻ ഓഫ് ദ സീരിസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലുമായി 70 സെഞ്ച്വറികൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സംഭാവനകളെ കുറിച്ച് നാം സംസാരിക്കാറില്ല. ഒരു ബൗളറും കോഹ്‍ലിക്കെതിരെ പന്തെറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ലെന്നും ചഹൽ പറഞ്ഞു.

Problem Is We Just Think Of His 100s": Yuzvendra Chahal On Virat Kohli