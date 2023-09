cancel camera_alt ഇന്ത്യൻ ടീം By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ളം​ബോ: ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളാ​രെ​ന്ന് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യ​റി​യാം. സൂ​പ്പ​ർ ഫോ​റി​ലെ ശ്രീ​ല​ങ്ക​ക്കും പാ​കി​സ്താ​നു​മി​ത് അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​മാ​ണ്. ജ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ക​ലാ​ശ​ക്ക​ളി​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടും. ഇ​രു ടീ​മി​നും നി​ല​വി​ൽ ര​ണ്ടു പോ​യ​ന്റ് വീ​ത​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​ന്ന​ത്തെ മ​ത്സ​രം മോ​ശം കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചാ​ൽ പോ​യ​ന്റ് പ​ങ്കു​വെ​ക്കും. ഇ​തോ​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്ന റ​ൺ​റേ​റ്റി​ന്റെ ബ​ല​ത്തി​ൽ ല​ങ്ക ഫൈ​ന​ലി​ൽ ക​ട​ക്കും.

സ്റ്റാ​ർ പേ​സ​ർ​മാ​രി​ലൊ​രാ​ളാ​യ ന​സീം ഷാ​യു​ടെ അ​ഭാ​വം പാ​കി​സ്താ​ന് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രാ​യ ക​ളി​യി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ ന​സീം ടീ​മി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ക​രം സ​മാ​ൻ ഖാ​നെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​നെ​യാ​ണ് ല​ങ്ക​യും പാ​കി​സ്താ​നും സൂ​പ്പ​ർ ഫോ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. ജ​യി​ച്ച ര​ണ്ടു ടീ​മും തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യോ​ട് തോ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പോ​യ​ന്റൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​ത്ത ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് നേ​ര​ത്തേ പു​റ​ത്താ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​ർ ഫ​ലം അ​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഇ​ന്ത്യ​യെ നേ​രി​ടും. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ.

Pakistan vs Sri Lanka without Naseem Shah in 'Second Semi' today in Asia Cup