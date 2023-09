വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ല...! സെൽഫിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആരാധകനോട് രോഷാകുലനായി പാക് നായകൻ -വിഡിയോ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ സെൽഫിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആരാധകനോട് രോഷാകുലനായി പാകിസ്താൻ നായകൻ ബാബർ അസം. ഏഷ്യാ കപ്പ് സൂപ്പർ ഫോറിലെ ഇന്ത്യ-പാകിസ്താൻ മത്സരം മഴമൂലം റിസർവ് ദിനത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതിനു പിന്നാലെയാണ് സംഭവം. താരം ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്ക് നടന്നുപോകുന്നതിനിടെ ഒരു ആരാധകൻ അടുത്തേക്ക് വന്ന് സെൽഫിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ ആരാധകനു നേരെ തിരിഞ്ഞ് ബാബർ രോഷത്തോടെ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാനാകും. പൊതുവെ സൗമ്യനായി പെരുമാറുന്ന ബാബർ, ഇത്തരത്തിൽ രോഷാകുലനായത് ആരാധകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ആദ്യമായാണ് ബാബർ രോഷത്തോടെ പെരുമാറുന്നത് കാണുന്നതെന്നും വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ലെന്നും ആരാധകർ പ്രതികരിച്ചു. കൊളംബോ പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ 24.1 ഓവറിൽ രണ്ടു വിക്കറ്റിന് 147 റൺസെടുത്ത് നിൽക്കെയാണ് രസംകൊല്ലിയായി മഴ എത്തിയത്. First time ever i have seen this guy loosing his cool. #AsiaCup2023 pic.twitter.com/hE2emxmZqK — Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) September 10, 2023 മണിക്കൂറുകൾ കാത്തെങ്കിലും മഴ തുടർന്നതോടെയാണ് മത്സരം റിസർവ് ദിനത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത്. നേരത്തെ ഇന്ത്യ-പാക് ഗ്രൂപ് മത്സരം മഴ കാരണം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ചയും മഴ കാരണം മത്സരം പൂർത്തിയാക്കാനായില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും ഓരോ പോയന്‍റ് വീതം പങ്കിടും. ഇതോടെ പാകിസ്താന് ഫൈനൽ ഉറപ്പിക്കാനാകും. സൂപ്പർ ഫോറിലെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ടു മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് നിർണായകമാകും. ആദ്യ രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുന്ന ടീമുകളാണ് ഫൈനലിന് യോഗ്യത നേടുക. Show Full Article

News Summary -

Pak Captain Babar Azam Loses His Cool As Fan Tries To Take Selfie With Him