cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ഏ​ക​ദി​ന, ട്വ​ന്‍റി20 നാ​യ​ക പ​ദ​വി വി​ട്ടൊ​ഴി​ഞ്ഞ്​ മൂ​ന്നു മാ​സം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​ ടെ​സ്റ്റ്​ നായകസ്ഥാനവും രാജിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്​ വിരാട്​ കോഹ്​ലി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ പരമ്പര 2-1ന്​ അടിയറവ്​ വെച്ചതിന്​ പിന്നാലെയാണ്​ സ്റ്റാർ ബാറ്റ്​സ്​മാ​െൻറ ഞെട്ടിക്കുന്ന തീരുമാനം. കോഹ്​ലിയുടെ രാജിക്ക്​ പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്​ മുൻ ഇന്ത്യൻ താരമായ വീരേന്ദർ സെവാഗ്​.

'ഇന്ത്യയുടെ ടെസ്റ്റ്​ നായകൻ എന്ന നിലയിലുള്ള മികവാർന്ന കരിയറിന്​ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. കണക്കുകൾ കള്ളം പറയില്ല, അവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയം വരിച്ച ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ്​ നായകൻ മാത്രമല്ല, അക്കാര്യത്തിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം നേടിയവനാണ്​​. താങ്കൾ ബാറ്റ്​ കൊണ്ട്​ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത്​ കാണാനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്​'. - സെവാഗ്​ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. 2014ൽ ധോണിയിൽനിന്നാണ് ടെസ്റ്റ് ടീം നായക സ്ഥാനം കോഹ്​ലി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. 68 ടെസ്റ്റുകളിൽ ടീമിനെ നയിച്ചു. അതിൽ 40 ടെസ്റ്റുകൾ വിജയിച്ചു. നായകന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്ത ഭാരമില്ലാതെ ബാറ്റേന്തുന്ന കോഹ്​ലിയെ ഏറെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ്​ മുൻതാരം ഗൗതം ഗംഭീർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്​. അവൻ മുറിവേറ്റ പുലിയാണെന്നും കരുതിയിരിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു ഗംഭീർ പറഞ്ഞത്. Show Full Article

Looking forward to watch you dominate with bat Sehwag to Virat Kohli