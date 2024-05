1⃣ #TATAIPL 🏆

2⃣nd - most dismissals by a WK in #IPL 💪

3⃣rd - most appearances in the league's history! 🤯#IPLonJioCinema #RRvRCB #DineshKarthik #TATAIPLPlayoffs pic.twitter.com/dXYJz6skOi