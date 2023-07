കാര്യവട്ടത്തെ സന്നാഹത്തിന് ഇന്ത്യക്ക് എതിരാളി നെതർലൻഡ്സ്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ലോ​ക​ക​പ്പ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി കാ​ര്യ​വ​ട്ട​ത്ത് പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നെ​ത്തു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ന് ഏ​റ്റു​മു​ട്ടാ​ൻ ഐ.​സി.​സി ന​ൽ​കി​യ​ത് നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്സി​നെ. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നി​നാ​ണ് രോ​ഹി​ത് ശ​ർ​മ​യും സം​ഘ​വും വി​ശ്വ​കീ​രി​ട​മെ​ന്ന സ്വ​പ്ന​വു​മാ​യി ഓ​റ​ഞ്ച് പ​ട​ക്കെ​തി​രെ പ​രി​ശീ​ല​ന​മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ക. ശ്രീ​ല​ങ്ക​ക്കൊ​പ്പം പ​ത്താം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യി യോ​ഗ്യ​താ​റൗ​ണ്ട് താ​ണ്ടി​യ ഡ​ച്ച് പ​ട​യു​ടെ അ​ഞ്ചാം ലോ​ക​ക​പ്പ് പോ​രാ​ട്ടം​കൂ​ടി​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തേ​ത്.

ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യു​മാ​യു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് പാ​കി​സ്​​താ​ന്‍ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീം ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്ന് അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും ഐ.​സി.​സി ത​ള്ളി. നി​ല​വി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കും നെ​ത​ർ​ല​ന്‍ഡ്​​സി​നും പു​റ​മെ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ, ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക, അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ൻ, ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് കാ​ര്യ​വ​ട്ട​ത്ത് ക​ളി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങു​ക. സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 29ന് ​അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്ഥാ​ൻ സൗ​ത്ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നാ​കും സ്പോ​ർ​ട്സ് ഹ​ബ്ബ് ആ​ദ്യം വേ​ദി​യാ​കു​ക. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ദി​വ​സം ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡു​മാ​യി കൊ​മ്പു​കോ​ർ​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്​​സി​നെ നേ​രി​ടും. ടീ​മു​ക​ളു​ടെ യാ​ത്രാ സൗ​ക​ര്യം നോ​ക്കി പ​രി​ശീ​ല​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​ല​പ്പോ​ൾ മാ​റ്റം വ​ന്നേ​ക്കാ​മെ​ന്നും കെ.​സി.​എ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം സ​ന്നാ​ഹ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കാ​ര്യ​വ​ട്ടം സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ കെ.​സി.​എ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ​െഡ്ര​സി​ങ് റൂ​മു​ക​ളു​ടെ​യും സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ ക​സേ​ര​ക​ളു​ടെ​യു​മൊ​ക്കെ പ​ണി​ക​ളാ​ണ് അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ ഐ.​സി.​സി​യു​ടെ​യും ബി.​സി.​സി.​ഐ​യു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള 25 അം​ഗ സം​ഘം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച സ്റ്റേ​ഡി​യം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ബ്രോ​ഡ്കാ​സ്റ്റി​ങ്, ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി സം​ഘ​മാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തൃ​പ്തി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സം​ഘം ഇ​ന്ന് ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങും. Show Full Article

