രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ പൊരുതുന്നു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് പോ​ർ​ട് ഓ​ഫ് സ്പെ​യി​ൻ: ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ സെഞ്ച്വറി നേടിയ ഇന്ത്യൻ ഓപണർമാർ മികച്ച ഇന്നിങ്സുമായി രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലും കളം നിറഞ്ഞ് കളിച്ചപ്പോൾ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച തുടക്കം. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന ഇന്ത്യ ആ​ദ്യ ദി​വ​സം രണ്ടാം സെഷനിൽ ചായക്ക് പിരിയുമ്പോൾ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 182 റൺസെന്ന നിലയിലാണ്.

അ​ർ​ധ​ശ​ത​ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഓ​പ​ണ​ർ​മാ​രാ​യ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ രോ​ഹി​ത് ശ​ർ​മ​യും (80) യ​ശ​സ്വി ജ​യ്സ്വാ​ളും(57) ചേർന്നുള്ള കൂട്ടുകെട്ടാണ് തുടക്കം ഭദ്രമാക്കിയത്. തുടർച്ചയായ സെഞ്ച്വറിയിലേക്കെന്ന് തോന്നിച്ച ഘട്ടത്തിൽ ഇരുവരും വീണതോടെ ഇന്ത്യയുടെ നിലപരുങ്ങലിലായി. മൂന്നാമനായി ഇറങ്ങിയ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലും (10), അജിങ്ക്യ രഹാനെയും (8) തുടക്കം മുതലാക്കാനാവാതെ മടങ്ങി. 18 റൺസുമായി വിരാട് കോഹ്ലിയാണ് പുറത്താകാതെ ക്രീസിലുള്ളത്. നേരത്തെ ടോ​സ് നേ​ടി​യ വി​ൻ​ഡീ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ക്രെ​യ്ഗ് ബ്രാ​ത്ത് വെ​യ്റ്റ് ബാ​റ്റി​ങ് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​ന്നാം ടെ​സ്റ്റി​ലെ വി​ജ​യ ഇ​ല​വ​നി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ഒ​രു മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി. ബൗ​ളി​ങ് ഓ​ൾ​റൗ​ണ്ട​ർ ശാ​ർ​ദു​ൽ ഠാ​കു​റി​ന് പ​ക​രം പേ​സ​ർ മു​കേ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ ഇ​റ​ക്കി. ഇ​ന്ത്യ-​വെ​സ്റ്റി​ൻ​ഡീ​സ് ടീ​മു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലെ നൂ​റാം ടെ​സ്റ്റ് മു​കേ​ഷി​ന് അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ​ത്തി​നും അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി. വെ​സ്റ്റി​ൻ​ഡീ​സ് നിരയിൽ ഓ​ൾറൗണ്ടർ റെയ്‌മൺ റൈഫറിന് പകരം ടോപ് ഓർഡർ ബാറ്റ്സ്മാൻ കിർക്ക് മക്കെൻസി ഇടം പിടിച്ചു. മക്കെൻസിയുടെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരമാണ്. Show Full Article

India get off to a good start in the second Test