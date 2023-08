cancel camera_alt ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ്​ താ​ര​ത്തി​ന്‍റെ വി​ക്ക​റ്റ്​ വീ​ഴ്ത്തി​യ അ​യാ​ൻ അ​ഫ്​​സ​ൽ ഖാ​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്ന സ​ഹ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ By വെബ് ഡെസ്ക് ദു​ബൈ: ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ട്വ​ന്‍റി20 പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​രെ യു.​എ.​ഇ​ക്ക്​ ച​രി​ത്ര​ജ​യം. ​ടെ​സ്റ്റ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീ​മി​നെ​തി​രെ യു.​എ.​ഇ നേ​ടു​ന്ന ആ​ദ്യ വി​ജ​യ​മാ​ണി​ത്. ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ്​ കു​റി​ച്ച 142 റ​ൺ​സി​ന്‍റെ വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്യം നാ​ല് ഓ​വ​റും ര​ണ്ട് ബാ​ളും ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ മ​റി​ക​ട​ന്നു. 29 പ​ന്തി​ൽ 55 റ​ൺ​സ് അ​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത നാ​യ​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് വ​സീ​മി​ന്‍റെ പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് യു.​എ.​ഇ​ക്ക് ച​രി​ത്ര​വി​ജ​യം സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ മ​ല​യാ​ളി താ​രം ബാ​സി​ൽ ഹ​മീ​ദ് പു​റ​ത്താ​കാ​തെ 12 റ​ൺ​സ് നേ​ടി. മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ള്ള പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​രം യു.​എ.​ഇ വി​ജ​യി​ച്ച​തോ​ടെ ഇ​ന്ന് ന​ട​ക്കേ​ണ്ട മ​ത്സ​രം കൂ​ടു​ത​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി. 20 പ​ന്തി​ൽ മൂ​ന്നു വി​ക്ക​റ്റ്​ വീ​ഴ്ത്തി​യ അ​യാ​ൻ അ​ഫ്​​സ​ൽ ഖാ​നാ​ണ്​​ മാ​ൻ മാ​ഫ്​ ദ ​മാ​ച്ച്. 39 മാ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ്​ ടീം ​ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്​ യു.​എ.​ഇ​യു​മാ​യി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.



ടോ​സ്​ നേ​ടി​യ ആ​തി​ഥേ​യ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ന്​ അ​യ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, എ​ട്ട്​ വി​ക്ക​റ്റ്​ ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 142 റ​ൺ​സ്​ എ​ടു​ക്കാ​നേ കീ​വീ​സി​ന്​ സാ​ധി​ച്ചു​ള്ളൂ. 20 പ​ന്തി​ൽ മൂ​ന്നു വി​ക്ക​റ്റ്​ വീ​ഴ്ത്തി​യ അ​യാ​ൻ അ​ഫ്​​സ​ൽ ഖാ​നും ര​ണ്ട്​ വി​ക്ക​റ്റ്​ എ​ടു​ത്ത മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ജ​വാ​ദു​ല്ല​യു​ടെ​യും ബൗ​ളി​ങ്​ മി​ക​വാ​ണ്​ ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​നെ വ​രി​ഞ്ഞു​മു​റു​ക്കി​യ​ത്. ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ്​ നി​ര​യി​ൽ എം.​എ​സ്​ ചാ​പ്​​മാ​ന്​ (46 പ​ന്തി​ൽ 63 റ​ൺ​സ്) മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ഭേ​ദ​പ്പെ​ട്ട സ്​​കോ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യ​ത്. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ യു.​എ.​ഇ നാ​യ​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ വ​സീ​മി​ന്‍റെ​യും ആ​സി​ഫ്​ ഖാ​ന്‍റെ ബാ​റ്റി​ങ്​ മി​ക​വി​ൽ മൂ​ന്നു വി​ക്ക​റ്റ്​ ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ ല​ക്ഷ്യം​ക​ണ്ടു. Show Full Article

Historic win for UAE in Twenty20 series; Defeated New Zealand by seven wickets