ഹാർദികിന്റെ ഇടപെടൽ ദുരൂഹം, അതോടെ കളിയുടെ ഗതിമാറി -സുനിൽ ഗവാസ്കർ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് അഹമ്മദാബാദ്: കൈയ്യെത്തും ദൂരത്ത് നിന്ന് ഐ.പി.എൽ കിരീടം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങൾ തുടരുന്നു. നന്നായി പന്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ മോഹിത് ശർമയോട് സംസാരിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ ഹർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ നടപടി അനാവശ്യവും ദുരൂഹവുമാണെന്ന് സുനിൽ ഗവാസ്കറും വിരേന്ദർ സെവാഗും കുറ്റപ്പെടുത്തി.

അവസാന ഓവറിൽ 13 റൺസ് വേണ്ടിയിരിക്കെ, മോഹിത് ശർമയാണ് ബൗൾ ചെയ്തത്. ആദ്യത്തെ നാല് പന്തിൽ മൂന്ന് റൺസ് മാത്രമാണ് വിട്ടുകൊടുത്തത്. രണ്ട് പന്തിൽ 10 പത്ത് റൺസ് വേണ്ട സമയത്താണ് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ മോഹിതിനോട് സംസാരിക്കുന്നത്. അടുത്ത പന്തിൽ സിക്സും അവസാന പന്തിൽ ഫോറുമടിച്ച് രവീന്ദ്ര ജഡേജ ചെന്നൈയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു. ഹർദികിന്റെ ഇടപെടലും അപ്രതീക്ഷിത ജയവുമാണ് വിമർശന വിധേയമാകുന്നത്. "ആദ്യത്തെ നാല് പന്തുകൾ അദ്ദേഹം വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ബൗൾ ചെയ്തു. പിന്നെ ചില ദുരൂഹമായ കാരണങ്ങളാൽ ഓവറിന് നടുവിൽ കുറച്ച് വെള്ളം അവനിലേക്ക് അയച്ചു. തുടർന്ന് ഹാർദിക് വന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു. ബൗളർ ആ താളത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ മാനസികമായും അവനും കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ ആരും അവനോട് ഒന്നും പറയരുതായിരുന്നു. ദൂരെ നിന്ന് നന്നായി ബൗൾ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയാം. അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്, അവനോട് സംസാരിക്കുന്നത്, അത് ശരിയായ കാര്യമായിരുന്നല്ല." ഗവാസ്കർ ഇന്ത്യാ ടുഡേയോട് പറഞ്ഞു. "ചിലർ നന്നായി ബൗൾ ചെയ്യുകയും യോർക്കറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡെലിവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ എന്തിന് പോയി അവനുമായി സംസാരിക്കണം? 2 പന്തിൽ നിന്ന് 10 റൺസ് വേണമെന്നും എങ്ങനെ എറിയണമെന്നും അവനറിയാം. പിന്നെ എന്തിനാണ് അവന്റെ സമയം പാഴാക്കുന്നത്? മോഹിത്തിനെ നേരത്തെ റണ്ണിനായി അടിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് പോയി ഒരു വാക്ക് പറയാമായിരുന്നു, പക്ഷേ ബൗളർ അവന്റെ ജോലി ഭംഗിയായി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടപെടൽ അവനെ അസ്വസ്തനാക്കി." ക്രിക്ബസുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ സെവാഗ് പറഞ്ഞു. Show Full Article

'For strange reason some water was sent then...': Gavaskar, Sehwag blast Hardik for 'disturbing' Mohit in last over