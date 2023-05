cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക​റാ​ച്ചി: ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​രാ​യ പ​ര​മ്പ​ര​യി​ലെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തോ​ടെ ഏ​ക​ദി​ന ക്രി​ക്ക​റ്റ് റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്കു​യ​ർ​ന്ന് പാ​കി​സ്താ​ൻ ടീം. 2005​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​ക്ക​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ൽ റാ​ങ്കി​ങ് സ​മ്പ്ര​ദാ​യം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​ശേ​ഷം ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് പാ​ക് സം​ഘം മു​ന്നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ (113.286), ഇ​ന്ത്യ (112.638) എ​ന്നി​വ​രെ മ​റി​ക​ട​ന്ന് 113.483 റേ​റ്റി​ങ് പോ​യ​ന്റു​മാ​യി പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പ​ച്ച​പ്പ​ട​യു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റം. 102 റ​ൺ​സി​നാ​യി​രു​ന്നു നാ​ലാം ഏ​ക​ദി​ന​ത്തി​ലെ ജ​യം. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത പാ​കി​സ്താ​ൻ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ബാ​ബ​ർ അ​അ്സ​മി​ന്റെ സെ​ഞ്ച്വ​റി​യു​ടെ (117 പ​ന്തി​ൽ 107) സെ​ഞ്ച്വ​റി​യു​ടെ ബ​ല​ത്തി​ൽ 50 ഓ​വ​റി​ൽ ആ​റ് വി​ക്ക​റ്റി​ന് 334 റ​ൺ​സ​ടി​ച്ചു. കി​വി​ക​ളു​ടെ മ​റു​പ​ടി 43.4 ഓ​വ​റി​ൽ 232ൽ ​തീ​ർ​ന്നു. പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ 4-0ത്തി​ന് മു​ന്നി​ലാ​ണ് പാ​കി​സ്താ​ൻ.

First in one day ranking-Pakistan is in first place