ഗില്ലിനും ശ്രേയസിനും സെഞ്ച്വറി; ഇന്ത്യ മികച്ച സ്കോറിലേക്ക്

link ഇൻഡോർ: ആസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ശക്തമായ നിലയിൽ. ഓപണർ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെയും വൺഡൗണായെത്തിയ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെയും ഉജ്വല സെഞ്ച്വറികളുടെ മികവിൽ 33 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ ആതിഥേയർ രണ്ടിന് 230 റൺസെന്ന നിലയിലാണ്. ശ്രേയസ് 90 പന്തിൽ മൂന്ന് സിക്സും ആറ് ഫോറുമായി 105 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായപ്പോൾ ഗിൽ 92 പന്തിൽ നാല് സിക്സും ആറ് ഫോറും സഹിതം 100 റൺസുമായി ക്രീസിലുണ്ട്. ടോസ് നേടിയ ആസ്ട്രേലിയ ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിങ്ങിനയക്കുകയായിരുന്നു. സ്കോർ ബോർഡിൽ 16 റൺസ് ആയപ്പോഴേക്കും 12 പന്തിൽ എട്ട് റൺസെടുത്ത ഓപണർ ​ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‍വാദ് മടങ്ങി. ജോഷ് ഹേസൽവുഡിന്റെ പന്തിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ അലക്സ് കാരി പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഒത്തുചേർന്ന ഗില്ലും ശ്രേയസും ചേർന്ന് ഓസീസ് ബൗളർമാർക്ക് അവസരം നൽകാതെ മുന്നേറുകയായിരുന്നു. സീൻ അബ്ബോട്ടിന്റെ പന്തിൽ മാത്യു ഷോർട്ട് പിടികൂടിയായിരുന്നു ശ്രേയസിന്റെ മടക്കം. രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ 164 പന്തിൽ 200 റൺസ് ചേർത്താണ് ഇരുവരും പിരിഞ്ഞത്. അഞ്ച് പന്തിൽ ഒമ്പത് റൺസുമായി കെ.എൽ രാഹുലാണ് ഗില്ലിനൊപ്പം ക്രീസിൽ. Show Full Article

Centuries for Gill and Shreyas; India to the best score